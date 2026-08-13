A qué hora comienza la lluvia en Santiago y cuándo será el peak de precipitaciones en la Región Metropolitana

Se espera que las lluvias se extiendan por cinco días en la Región Metropolitana, a raíz del arribo de un nuevo sistema frontal.

Un nuevo sistema frontal llegará durante esta jornada a la zona centro y centro-sur del país, incluyendo Santiago, donde se espera que la lluvia se extienda por hasta cinco días.

“Llega un nuevo sistema frontal a la zona central y centro-sur del país, que hoy (jueves) comienza a dejar precipitaciones, débiles, pero las comienza a dejar al término del día”, detalló el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone.

En este marco, el profesional adelantó que “principalmente, lo más intenso podría ser hacia ciudades como Chillán, que son precipitaciones igualmente moderadas, y más débiles hacia la zona central; como Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, por ejemplo. Y también hacia el sur de nuestro país, al menos hasta la Región de La Araucanía, hoy día llegan precipitaciones”.

A lo que agregó: “Mañana (viernes) ya van llegando hasta la Región de Los Lagos y van a ser un poquito más intermitentes, más ocasionales igualmente en la zona central. El día sábado sería el día que tendríamos más precipitaciones“.

En esa línea, aseveró que “en total, desde hoy día (jueves) en la noche hasta el lunes en la madrugada, es decir, hablamos de todo el viernes, el sábado, el domingo, más lunes en la madrugada, más hoy día en la noche, es decir, casi cinco días, podrían caer 30 a 35 milímetros en Santiago, de los cuales unos 10 a 15 mm. serían solamente el día sábado. Cerca del 50% podría caer solamente el día sábado de esta semana”.

La hora en que comienza la lluvia en Santiago

Respecto a las precipitaciones que comenzarán este jueves en Santiago, el experto expuso que se prevé que a eso de las 19:00 o 20:00 horas caigan las primeras gotas en el sur de la Región Metropolitana, en zonas como Talagante y Melipilla.

Bajo este escenario, a las 21:00 o 22:00 horas llegaría la lluvia a Santiago. “Pero ocasional, bien ocasional, durante la noche, durante la madrugada de mañana (viernes). Mañana también durante el día a ratitos”, precisó.

“Recordemos que el sábado serían los chubascos más intermitentes y no solamente aquí en Santiago. El sábado sería la mayor intermitencia también en ciudades como Valparaíso, como Viña del Mar, va a llegar al norte de la región de Valparaíso, llega también al sur de la región de Coquimbo la precipitación”, concluyó el meteorólogo.