“Cruzada nacional”: Arrau justificó que policías se sumen a control en Aduanas en el marco de la ACOT

El ministro de Seguridad respondió a los cuestionamientos que dio a conocer la Asociación Nacional de funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach).

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, justificó la opción de que las policías civil y uniformada se involucren activamente en el control y seguridad en las aduanas del país, en el marco de la implementación de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

El secretario de Estado empleó sus cuentas en las redes sociales para responder a los cuestionamientos que dio a conocer la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach), que se declaró en estado de alerta por la situación.

A través de un comunicado, la entidad gremial planteó que aquello se debe a “la posibilidad de que se otorguen facultades autónomas a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) en fronteras, puertos, aeropuertos y otras zonas primarias, funciones que actualmente se encuentran delegadas de manera exclusiva en el Servicio Nacional de Aduanas“.

“El fortalecimiento de la seguridad debe realizarse sin debilitar ni duplicar las funciones legales de Aduanas“, añadió la Anfach.

Qué respondió Arrau a los funcionarios de Aduanas

Al respecto, el ministro Martín Arrau posteó un mensaje en el que respondió a las aprensiones de los funcionarios de Aduanas, en el que sostuvo que “nuestros puertos, aeropuertos y fronteras son patrimonio de todos los chilenos y requieren hoy mayores capacidades de control y seguridad“.

Luego agregó que “el combate al narcotráfico y al crimen organizado es una cruzada nacional y exige que nuestras policías puedan actuar con las atribuciones que esa tarea requiere y el país anhela, coordinadas con todos los organismos del Estado”.

El ministro de Seguridad dijo que gracias a la implementación de la ACOT se avanzará en “fortalecer la capacidad y control policial, la coordinación institucional y ejercer el control allí donde el crimen organizado busca abrirse paso“.

“Chile necesita a todas sus instituciones trabajando con un mismo propósito: proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestro país“, concluyó.