Luis Eduardo Escobar: “Fue un gran error haber invertido más en educación universitaria que en preescolar”

Luis Eduardo Escobar dejó ver que la educación “es una de las áreas en las cuales los chilenos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cómo enfrentar el desafío”.

AGENCIA UNO

Luis Eduardo Escobar, ex jefe económico de Jeannette Jara, puntualizó que uno de “los grandes errores” del Estado fue destinar mayores recursos a la educación superior, en desmedro de la educación preescolar.

En entrevista con radio Cooperativa, el economista cuestionó que Chile que no ha “logrado desarrollar una institucionalidad que permita mejorar la calidad de la educación”.

“Yo creo que uno de los grandes errores que se cometió fue haber invertido más en educación universitaria que en educación preescolar, porque está ampliamente demostrado alrededor de todo el mundo —los primeros estudios en esta materia son del Banco Mundial de la década del 60 o principios de los 70— que la inversión inicial en los primeros tres o cuatro años de vida de los niños es fundamental si uno quiere tener capacidad de aprendizaje”, argumentó el experto.

Luis Eduardo Escobar dejó ver que la educación “es una de las áreas en las cuales los chilenos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cómo enfrentar el desafío”.

Prueba de ello, es que Escobar planteó que “nos va pésimo en las pruebas internacionales”, y profesionales como ingenieros tienen dificultades para entender “un simple set de instrucciones”, porque “no son capaces de interpretar bien lo que leen”.

El economista puntualizó que “la cuarta revolución industrial, con la tecnología de la información y la digitalización, va a afectar profundamente el mercado laboral: muchos estudios dicen que el 30 ó 40 por ciento de la gente podría perder su empleo”, especialmente “los trabajos más bien de escritorio, en que la gente es fácilmente reemplazable… Tenemos un serio problema y no hemos sido capaces de enfrentarlo”.