VIDEO – Por qué el alcalde de Coquimbo dio un paso atrás y confirmó la edición 2026 de la Fiesta de La Pampilla

Hace un par de semanas, el jefe comunal había anunciado que el tradicional evento no se llevaría a cabo por el fuerte sistema frontal que afectó a la región.

Fue a fines de julio cuando el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, anunció que la Fiesta de La Pampilla 2026 no se llevaría a cabo con el fin de enfocarse en atender a las familias afectadas por el sistema frontal y avanzar en la reconstrucción de los sectores más dañados.

En un video publicado en su cuenta en X, el jefe comunal explicó que la “difícil” decisión se basaba en que “hoy hay vecinos y vecinas que lo perdieron todo. Familias que perdieron sus casas, sus enseres y sus recuerdos. Hay caminos destruidos, localidades aisladas y una emergencia que, para Coquimbo, aún no termina”.

”Porque antes que la fiesta está nuestra gente. Y para que vuelva La Pampilla, antes tiene que levantarse Coquimbo”, sentenció.

A casi dos semanas de dar a conocer la decisión, el alcalde de Coquimbo sorprendió al informar que la Fiesta de La Pampilla 2026 sí se realizará.

También en un video en redes sociales, recalcó que pese a que se han enfocado en atender a los damnificados por las lluvias. Este proceso, agregó, no solo conlleva la reconstrucción sino que también levantar la economía local.

“Nos hemos reunido y escuchamos a nuestros pescadores, comerciantes, emprendedores, gremios gastronómicos y hoteleros, junto a Corfo y Sercotec, y fueron ellos mismos quienes nos pidieron una oportunidad para poder volver a trabajar, recibir visitantes y ponerse de pie”, señaló.

En esa misma línea dio a conocer que “por eso hemos tomado una decisión: este 18 de septiembre, Coquimbo tendrá Pampilla, pero será una Pampilla distinta, solidaria, austera y enfocada en la reactivación, cuidando los recursos municipales, sumando el apoyo de los privados y generando una gran campaña para ayudar a las familias que más lo necesitan”.