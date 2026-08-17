El ascenso de Gael Yeomans a la cima del Frente Amplio sin los rostros emblemáticos del partido

Sin el respaldo de las figuras más reconocidas de la tienda, Yeomans logró arrebatarle el mando a Martínez. Las fuerzas en disputa, no obstante, quedaron casi empatadas en la práctica.

Con un discurso de renovación y sin el apoyo de los rostros más reconocidos del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans logró arrebatarle la presidencia de la tienda a Constanza Martínez.

Del 18% de los militantes que participaron en las elecciones internas de este fin de semana, un 54,7% se decantó por la lista representada por Yeomans —Unidad para Avanzar: defendamos Chile con firmeza— y un 42,03% por la de Martínez, denominada “Frente Amplio para Chile”.

Sin embargo, la mayoría que obtuvo Yeomans no necesariamente se tradujo en un reordenamiento de fuerzas al interior del partido. En la directiva, por ejemplo, seis de los escaños quedaron en manos de la lista de Yeomans y cinco en la de Martínez, quien además quedó con el influyente cargo de secretaria general.

Fuerzas casi a la par

En este órgano superior, las figuras de más alto perfil también están asociadas a Martínez, como es el caso del exministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo y el exsecretario general del FA, Andrés Couble.

Yeomans, por otra parte, llevó a la directiva figuras que habían ocupado cargos de segunda línea como Magda Cottet, exfuncionaria de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Desarrollo Regional; Leonardo Jofré, ex consejero regional de Santiago; Marco Verdugo, exjefe de gabinete de la Subsecretaría de Evaluación Social y Javiera Cabello, exjefa de gabinete de la exministra Antonia Orellana.

Un escenario similar se repite en la composición del comité central. En este órgano, la lista de Yeomans también quedó a la cabeza con un 34% de los votos y por ende, le corresponden 13 de los 36 escaños, que también fueron ocupadas por figuras menos mediáticas y otras de mayor conocimiento público, como las diputadas Carolina Tello y Coca Ñanco, la exministra Marcela Sandoval y la exsubsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales.

Sin embargo, en las dos listas que quedaron con la segunda y tercera mayoría, Esperanza Socialista y Hacer Frente, varias de las figuras son afines a Constanza Martínez. Entre ellas, se cuenta a personalidades del Congreso —Ignacio Achurra, Jaime Bassa, Emilia Schneider, Constanza Schönhaut—, exmiembros de Gobierno como la exministra Javiera Toro y el exjefe de gabinete de Gabriel Boric, Carlos Durán y la alcaldesa Carla Amtmann.

Yeomans, a la cúspide del FA sin el apoyo de los cuadros

Tal como otros de sus pares del Frente Amplio, Yeomans ocupó cargos de representación estudiantil y política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Allí formó parte del Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), un grupo identificado con el anarcocomunismo. Antes, durante su enseñanza media se afilió a las Juventudes Comunistas de Rancagua.

Con posterioridad, el FEL convergería con otros movimientos y daría paso a una nueva agrupación que Yeomans integraría como secretaria general: la Izquierda Libertaria, cuyo nacimiento implicaba un distanciamiento de las corrientes anarquistas.

La Izquierda Libertaria, junto al Movimiento Autonomista que representaba Gabriel Boric, Nueva Democracia y el Movimiento Socialismo y Libertad, se fusionarían en abril de 2019 para crear Convergencia Social, cuya primera presidente fue, justamente, Yeomans. Para ese entonces, y tras un breve paso por Revolución Democrática, ya era diputada.

Como timonel de CS, una de sus decisiones más recordadas fue la de restarse del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que tenía como fin dar una encauzar de forma institucional el estallido social. Yeomans en ese entonces aludió a la falta de consenso entre los militantes como una de las razones para no firmar el acuerdo, que sí suscribió el entonces diputado Gabriel Boric a título personal. El disenso terminó con Boric con su militancia suspendida temporalmente.

A casi siete años de aquel hito, y con Convergencia Social devenido en uno de los partidos que se fusionó para crear el Frente Amplio, Yeomans volvió a buscar el liderazgo. Lo consiguió con un discurso que buscaba recuperar el rol de liderazgo que al FA le correspondía, a su juicio, por ser el partido con más militantes en Chile y así responder “con firmeza” al actual Gobierno. También cuestionó la salida de más de 7 mil militantes del FA durante la conducción de Martínez e impugnando el calificativo de “defensor de los derechos humanos” que ésta última dio al referirse al expresidente Sebastián Piñera.

Yeomans también escaló a la cima del FA sin los cuadros que respaldaban a Martínez. El elenco que iba en apoyo de la exdelegada presidencial es el más reconocido del partido: el expresidente Gabriel Boric —quien pese a no tomar partido en esta elección, integra el lote de Martínez—, el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic, el exministro Giorgio Jackson y el diputado Gonzalo Winter.

A su favor, Yeomans tenía a la exministra de la Mujer Antonia Orellana, el exsubsecretario del Interior Víctor Ramos, el exsenador Diego Ibáñez y la alcaldesa de Valparaíso Camila Nieto. A solo una semana de asumir formalmente como timonel, reafirmó que deseaba reformular la manera en la que son oposición al Gobierno de José Antonio Kast y que uno de sus ejes será crear “una propuesta que sea para 10 o 15 años” en la izquierda. También manifestó que deseaba aglutinar desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista en una “coalición fuerte”.