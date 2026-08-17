Asfixia, amenazas y lesiones: La querella que complica a la Escuela Naval por presuntas torturas

La acción judicial apunta a una serie de hechos que habrían ocurrido al interior del plantel y que derivaron en lesiones físicas y desmayos del joven, según los antecedentes expuestos ante la Justicia.

Una querella por el delito de torturas presentó la sede regional de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a favor de un joven que ingresó durante 2025 a la Escuela Naval “Arturo Prat”.

La acción judicial apunta a una serie de hechos que habrían ocurrido al interior del establecimiento y que actualmente son materia de investigación.

El escrito fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y declarado admisible el pasado 13 de agosto. Entre los antecedentes denunciados aparecen presuntas agresiones físicas, amenazas y episodios de asfixia mediante ahorcamiento, situaciones que habrían provocado desmayos y lesiones de consideración en el cuello y las piernas del entonces cadete.

La querella que complica a la Escuela Naval por presuntas torturas

El director regional del INDH en Valparaíso, Fernando Martínez, destacó la gravedad de los hechos denunciados y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para quienes desarrollan sus estudios en instituciones educacionales.

“Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos es fundamental que las personas que realizan sus estudios en cualquier entidad pública o privada del país se encuentren en un ambiente seguro a efectos de poder desarrollar sus estudios sin ser sometidas a tortura o a apremios ilegítimos, cosa que, de acuerdo a la denuncia, habría ocurrido en este caso”, sostuvo.

Desde la Armada de Chile confirmaron estar al tanto de la querella presentada por el INDH y señalaron que existe disposición para colaborar con los organismos encargados de esclarecer los hechos. Sin embargo, debido a que las diligencias se encuentran en curso, la institución optó por no entregar mayores antecedentes ni referirse al fondo de las acusaciones.