Kast defiende reforma constitucional y hace mea culpa por descoordinación entre Quiroz y Alvarado

El mandatario eludió la falta de respaldó que la UDI anunció para la reforma constitucional, asegurando que el texto definitivo se conocerá el martes.

El presidente José Antonio Kast abordó la descoordinación que hubo la semana pasada entre dos de los miembros más preponderantes del gabinete: Jorge Quiroz (Hacienda) y Claudio Alvarado (Interior-Segegob) y además, se refirió a los reparos del oficialismo, en particular de la UDI, sobre la reforma constitucional de seguridad que se discutirá en el Congreso.

En diálogo con radio Duna, el mandatario se atribuyó la responsabilidad del requerimiento ante el Tribunal Constitucional que Hacienda ingresó y que Alvarado admitió desconocer. “Eso es culpa mía, es responsabilidad mía. Uno va avanzando tan rápidamente, tiene el comité político, a uno de repente se le puede quedar algo fuera, pero es responsabilidad mía. Si yo firmo al final, yo dirijo”, explicó.

Requerido por desencuentros como el de Alvarado y Quiroz, o el que sostuvo la semana pasada la ministra May Chomali con su par de Seguridad, Martín Arrau, a propósito de la reforma constitucional, Kast remarcó que “seguimos siendo un tremendo equipo y en los equipos también se debate, se discute, se pone en énfasis. Cada ministro tiene su personalidad, su carácter”.

También oficializó que sostendrá un diálogo con el ministro de Vivienda, Iván Poduje (IND), quien adelantó que solicitará un aumento del presupuesto para su cartera, pese a que esa discusión no ha comenzado en el Congreso. “Claramente, la discusión del presupuesto requiere un debate previo en el que estamos. Y después, bueno, cada ministro tendrá que defender lo suyo. Yo entiendo la aproximación que tiene el ministro Poduje al dolor que le produce la discusión”.

“Vamos a ir corrigiendo todo lo que haya que corregir”, zanjó tras ser consultado sobre el hecho de que las diferencias al interior del gabinete se hagan públicas.

Reforma constitucional

Kast también respondió a los reparos que han surgido del oficialismo por la idea de modificar la Constitución, pese a los dos fallidos intentos en los últimos años. “Los procesos constitucionales quedaron atrás, los dos”, aseveró.

Respecto de la falta de respaldo de la UDI para la reforma constitucional, el mandatario aseguró que el proyecto definitivo se conocerá mañana “y frente a ese texto tendrán que tomar una definición, tendrán que escuchar las distintas partes, y una vez que se genere el debate, se vota”.

Asimismo, negó que con estas modificaciones buscaran eludir al Tribunal Constitucional. “Que alguien diga que vamos a hacer una reforma para evitar un mal resultado en el TC es profundamente equivocado y tendencioso”, dijo.

Por otra parte, al contrario de lo que planteó la ministra Chomali, respecto de que la reforma podría ser “incompatible” con el derecho a la salud de personas condenadas por crimen organizado y terrorismo, Kast aseguró que “no vamos a pasar a llevar ningún derecho de urgencia de salud, porque es evidente nosotros creemos en el respeto a los derechos humanos, pero creemos que las personas que violan los derechos humanos de los ciudadanos comunes cumplan con penas duras”.

“Me llama la atención que se generan grandes debates en base a borradores”, añadió.

Indultos

En medio de la discusión sobre el derecho a la salud de condenados por terrorismo, Kast recriminó que “algunos que defienden el concepto humanitario para algunos y no para otros. Yo siempre he dicho, y esto lo dijo el juez (Baltasar) Garzón en algún momento: nadie merece morir en la cárcel sin saber que está en la cárcel. Si hay derechos humanos que se le aplican a todas las personas por muy perverso que haya sido, si esa persona no tiene conciencia, si esa persona está en un cáncer terminal, no tiene movilidad, bueno, ¿lo vamos a dejar morir en la cárcel? Algunos en Chile sostienen que sí, yo digo que no”.

Requerido sobre si con esas declaraciones aludía a posibles indultos a militares y carabineros, Kast respondió: “No estoy hablando de indultos, estoy hablando de un tema humanitario”. Con todo, negó que se sienta presionado por su base electoral y dijo no tener solicitudes de indultos sobre su escritorio. “Un presidente tiene que tomar las decisiones que correspondan cuando correspondan. Un presidente no se mueve por presiones, por titulares o por encuestas”, manifestó.