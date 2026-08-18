La Moneda llama a Congreso a rechazar feriado del 17 de septiembre: “Ya está normado”

Esto, luego que tres iniciativas fueran declaradas admisibles por parte de la Cámara de Diputados, a pesar del público rechazo a esta propuesta por parte del Ejecutivo.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, reiteró la postura del Gobierno en contra de los proyectos que apuntan a establecer el próximo jueves 17 de septiembre como feriado y así extender las Fiestas Patrias.

Esto, luego que tres iniciativas fueran declaradas admisibles por parte de la Cámara de Diputados, a pesar del público rechazo a esta propuesta por parte del Ejecutivo.

Ante esta situación, el biministro Alvarado recalcó que “hemos manifestado claramente que el sistema de feriados para el mes de septiembre quedó resuelto hace bastante tiempo atrás en el mismo Congreso Nacional, por un acuerdo transversal de todas las bancadas políticas, en orden a definir cuáles eran las condiciones sobre las cuales se generaba un día adicional de feriado, que no es el caso de este año”.

Consultado sobre las iniciativas admitidas por la Cámara Baja, el secretario de Estado reconoció que “el Ejecutivo no tiene ninguna atribución para inhibirlas”, pero puntualizó que “uno esperaría de que cuando estas cosas están resueltas o están definidas, no se innove en la materia”.

En esta línea, Claudio Alvarado dejó ver los aspectos económicos negativos de decretarse feriado el próximo 17 de septiembre: “Tiene múltiples consecuencias para el PIB, la construcción económica del país, y en definitiva, tal como lo señalé, ya está normado, está arreglado”.

“Antes de que se llegara a ese acuerdo transversal, todos los años existían iniciativas de feriados más, feriados menos, que confunden finalmente a la opinión pública. Por lo tanto, responsablemente, les puedo señalar que para el Gobierno, la condición de feriados para este año está absolutamente definida”, sentenció.