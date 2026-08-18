“Nos resulta preocupante…”: Conaset explica por qué Ivette Vergara cometió un delito y no una infracción al conducir a 160 kms/hr

Conaset expresó su preocupación ante el desconocimiento de la ley de conducción temeraria tras el caso de Ivette Vergara.

Alberto Escobar, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), abordó el caso de Ivette Vergara, quien fue detenida tras ser sorprendida conduciendo a 160 kms/hr en la Costanera Norte.

La comunicadora fue formalizada este lunes, quedando apercibida a la espera de la audiencia que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, donde puede, incluso, buscar una salida alternativa.

A la salida del Centro de Justicia, Vergara reconoció desconocer la ley de conducción temeraria que rige desde 2022 y que califica como delito exceder en 60 kms/hr la velocidad permitida. En este caso, el máximo en la Costanera Norte es de 100 kms/hr.

Al respecto, en conversación con el Canal 24 Horas, Escobar manifestó su preocupación por el “desconocimiento de esta norma“, puesto que “la ley se da por conocida por todos los ciudadanos una vez que es publicada. Es del año 2022, por lo tanto ya hay un tiempo”.

A diferencia de una infracción, “esto es un delito cuando excedes en 60 kilómetros por hora la velocidad permitida“. El secretario ejecutivo de Conaset aludió a que Ivette Vergara precisó que se había pasado en un kilómetro. “Se pasó en 61 kilómetros”, explicó.

Escobar indicó que si la comunicadora hubiera sido sorprendida a 159 kms/hr, habría cometido una infracción. Al superar el umbral de los 60 kms/hr, “ella pasa igual que cualquier delincuente a un control de fiscalización, se le formaliza”.

“En el caso de ella que fue sorprendida y no causó siniestros viales con resultado de muerte, o de lesionados graves, se le aplicó el mínimo que fue de 2 UTM. Y la suspensión de licencia de seis meses“, agregó el ejecutivo de Conaset.