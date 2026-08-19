FOTOS – Museo, cafetería y anfiteatro: así cambiaría el histórico Observatorio Foster en el cerro San Cristóbal

El histórico recinto se prepara para una posible transformación que busca recuperar su valor como espacio de divulgación científica y acercar nuevamente la astronomía a la ciudadanía.

El histórico Observatorio Manuel Foster, ubicado en la cima del Cerro San Cristóbal, podría experimentar una de sus intervenciones más importantes desde su construcción en 1903.

La iniciativa busca recuperar el recinto y convertirlo en un espacio dedicado a la educación y divulgación astronómica, manteniendo al mismo tiempo el carácter patrimonial de sus instalaciones.

De acuerdo con lo informado por The Clinic, el proyecto, denominado Museo Astronómico Observatorio Foster, contempla mantener las tres construcciones originales del conjunto que son el domo, la casa de revelado y la casa del astrónomo.

En ese contexto, la propuesta es impulsada por académicos y distintas unidades de la Pontificia Universidad Católica, en conjunto con el Ministerio de las Culturas.

El diseño considera un nuevo recorrido de aproximadamente 220 metros cuadrados, donde se incorporarían una portería, cafetería, baños y una sala destinada a exposiciones. Además, se plantea la construcción de un anfiteatro para unas 20 personas. Esta nueva estructura estaría emplazada bajo el nivel de los inmuebles históricos, con el objetivo de disminuir su impacto visual sobre el conjunto patrimonial.

Otro de los elementos centrales sería una terraza de 450 metros cuadrados, que permitiría apreciar tanto las construcciones del observatorio como el Santuario de la Virgen y el paisaje de Santiago, con la cordillera de los Andes como telón de fondo. La ubicación también adquiriría mayor relevancia con la futura puesta en funcionamiento del nuevo teleférico, ya que el recinto quedaría próximo a la estación Plaza México.

La propuesta ya recibió la aprobación del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Parque Metropolitano y se encuentra en una fase avanzada, previo a su presentación ante el Ministerio de las Culturas, prevista para septiembre. El histórico recinto, que alguna vez albergó uno de los telescopios operativos más grandes del hemisferio sur, podría así recuperar protagonismo como punto de encuentro entre patrimonio, ciencia y turismo.

Sin embargo, el proyecto todavía debe superar algunas etapas antes de convertirse en realidad: requiere la aprobación correspondiente y la obtención de recursos para posteriormente iniciar el proceso de licitación y ejecución de las obras.