FOTO – Inversión de US$450 millones y casi 6 kilómetros de obras: así avanza el Túnel Lo Ruiz al norte de la RM

El proyecto no solo busca mejorar la conectividad vial, sino también transformar el entorno con nuevas áreas verdes, parques, una ciclovía y espacios para la recreación de los vecinos.

El Túnel Lo Ruiz ya presenta un 20% de avance y se perfila como una de las principales obras de infraestructura vial para mejorar la movilidad en el sector norte de la Región Metropolitana (RM).

En ese contexto, el proyecto busca disminuir los niveles de congestión en el Nudo Quilicura y, de acuerdo con las estimaciones actuales, podría comenzar a operar a mediados de 2029.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los US$450 millones y permitirá establecer una conexión directa entre las autopistas General Velásquez y Vespucio Norte, vinculando las comunas de Quilicura y Renca.

Una vez habilitado, se calcula que podría reducir hasta 20 minutos los tiempos de desplazamiento y generar una disminución cercana al 25% del flujo vehicular en el sector. “Estas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos y que tienen como objetivo mejorar la circulación vehicular, la calidad de vida de las personas y también tienen un alto impacto en el desarrollo económico y en la productividad”, informó el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

Así avanza el Túnel Lo Ruiz al norte de la RM

La construcción considera aproximadamente tres kilómetros de túneles bajo el Cerro Lo Ruiz, distribuidos en dos estructuras unidireccionales, una destinada al tránsito hacia el oriente y otra hacia el poniente. Cada una tendrá una extensión aproximada de 1,4 kilómetros y permitirá circular a una velocidad máxima de 80 km/h. Hasta el momento, los trabajos ya acumulan 550 metros de excavación, mientras que la intervención completa alcanzará los 5,8 kilómetros, considerando túneles, conexiones y otras estructuras.

Además de la infraestructura vial, el proyecto incorpora un componente urbano y medioambiental. La planificación contempla más de 10 mil hectáreas de áreas verdes, tres nuevos parques y una ciclovía de tres kilómetros, junto con espacios destinados a actividades deportivas, zonas de picnic, juegos infantiles y áreas de paisajismo.

MOP