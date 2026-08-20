Ivette Vergara responde a su exabogado y asegura que ella revocó su patrocinio: “Él no es amigo mío”

El conflicto entre la conductora y el abogado se originó tras un inesperado encuentro en una comisaría, donde el profesional llegó para ofrecerle apoyo legal mientras ella ya contaba con representación jurídica.

La conductora de televisión Ivette Vergara salió al paso de las declaraciones de su ahora exabogado, Pablo Aqueveque, quien afirmó haber recibido malos tratos, ofensas y amenazas durante el breve período en que participó de su defensa.

La periodista entregó su versión y aseguró que el vínculo con el profesional comenzó cuando este acudió a la comisaría donde se encontraba detenida para ofrecerle asistencia jurídica, pese a que ella ya contaba con otro abogado.

Según explicó Vergara, aceptó que Aqueveque pudiera colaborar con su defensa y encontrarse posteriormente con su abogado, Raúl Arredondo, en el Centro de Justicia. Sin embargo, afirmó que el profesional comenzó a entregar declaraciones a distintos medios antes de que ella formalizara su incorporación a la defensa. “Yo sin saber que este señor se había paseado por todos los matinales haciendo vivos, hablando con programas de farándula”, relató.

Además, la conductora sostuvo además que su estrategia era mantener silencio frente a los medios y que cualquier declaración sobre el caso debía realizarla ella.

La situación se habría tensionado cuando Vergara le pidió expresamente a Aqueveque que dejara de hablar públicamente sobre su situación.

La periodista aseguró que el abogado no respondió inicialmente a sus mensajes y que posteriormente volvió a aparecer en programas de televisión. Ante ello, decidió poner término a su participación en la defensa. “Yo le revoqué el patrocinio ayer, después del mensaje que no respondió, después de que lo llamé y no contestó, pero seguía paseándose por programas de farándula, pese a que yo le había pedido expresamente que no lo hiciera. Ahí llamé a mi abogado para quitarle el patrocinio”.

Ivette Vergara niega amenazas y cuestiona cercanía con el abogado

La conductora también descartó que existiera una relación de amistad con Aqueveque, luego de que este se presentara públicamente como alguien cercano a ella. “Él se presentó como amigo, y él no es amigo mío”, afirmó.

Respecto de las acusaciones de amedrentamiento, Vergara aseguró que conserva registros de sus conversaciones con el profesional y que estos respaldarían su versión. “Absolutamente lo desmiento, y gracias a Dios cuando me di cuenta lo que andaba buscando y cuál era el objetivo real de este abogado, guardé todos los audios y los hice llegar a todos los medios de comunicación que me lo han pedido, los que no tengo ningún problema en compartir, porque me parecen gravísimas las injurias que él está instalando”.