Rezago afecta a 6 de cada 10 alumnos de 2°medio en el Simce: estudio analiza expectativa de los apoderados como factor asociado

Un estudio de Acción Educar, si bien no estableció causalidad, permitió identificar los factores más asociados que refuerzan los rezagos. Si el apoderado espera que el alumno sólo complete la educación media, la probabilidad de obtener resultados insuficientes en ambas pruebas del Simce se correlaciona con 13,9 puntos porcentuales adicionales.

El 60,5% de los alumnos de 2° medio alcanzaron niveles insuficientes de desempeño en alguna de las pruebas de Lenguaje o Matemática del Simce 2025. Además, el 34,0% tuvo este resultado en ambas evaluaciones.

Así se revela en un estudio realizado por Acción Educar al que tuvo acceso EL DÍNAMO. El informe analizó por separado los resultados en cada una de las pruebas y constató que el 47,1% obtuvo en Matemática el nivel más bajo de los tres que contempla esta evaluación y un 47,4% en Lectura. Esto equivale a que uno de cada tres estudiantes cuenta con rezagos transversales en ambas áreas.

El estudio también evidenció que este fenómeno se agudiza en los establecimientos SLEP (74,7%), administración delegada (72,1%) y municipales (71,5%). En los colegios particulares pagados esta cifra desciende significativamente: 24,5%.

En áreas rurales, este rezago alcanza el 69,0% y en establecimientos urbanos nueve puntos porcentuales menos. A nivel regional, la proporción de estudiantes con niveles de insuficiencia en el Simce 2025 fue alto en Atacama, Araucanía, Tarapacá, Magallanes y Los Lagos, con cifras que fluctúan entre 65,1% y 69,4%.

Los factores familiares asociados

Elisa Vergara, autora del estudio e investigadora de Acción Estudios, aclaró a este medio que si bien el informe no establece causalidad, sí recoge los factores asociados. “Más que una causa única, probablemente estamos frente a rezagos que se acumulan a lo largo de la trayectoria escolar y que pueden verse reforzados por distintos factores”, dice.

Uno de los factores más llamativos y altos fue la expectativa educativa que tiene el apoderado sobre el estudiante. Si éste espera que el alumno sólo complete la educación media, la probabilidad de obtener resultados insuficientes en ambas pruebas del Simce se correlaciona con 13,9 puntos porcentuales adicionales. En orden decreciente, le siguen las anotaciones negativas durante el último mes (+10,0 pts), y la baja autoeficacia para realizar un buen trabajo en las tareas (+7,8 pts), la escolaridad de los padres (5,4 a 7,8 pts) y el ingreso económico del hogar (4,0 pts).

Sobre el hallazgo relacionado a las expectativas de los padres, la experta aclara: “Que las expectativas del apoderado presenten una asociación mayor que el ingreso no significa que los recursos no importen ni que aumentar las expectativas, por sí solo, mejore los aprendizajes. Sí muestra que las políticas no debieran concentrarse únicamente en las condiciones materiales, sino considerar también dimensiones como las expectativas educativas, la autoeficacia y las señales tempranas de desvinculación escolar para identificar y apoyar oportunamente a los estudiantes con mayores rezagos”.

Una estrategia focalizada

El estudio también concluyó que si bien el país ha puesto esfuerzos el desarrollo de diagnósticos, recursos pedagógicos y programas de acompañamiento, no existe una intervención que tenga alcance nacional y que se enfoque en los alumnos de enseñanza media con esta clase de rezagos. También recoge que pese a que existe un Plan Nacional de Tutorías, éste solo al 0,3% de la matrícula en 2024.

La directora de Estudios de Acción Educar, Francisca Espinoza, manifestó que programas que incorporan tutorías focalizadas en Estados Unidos, España e India han logrado mejorías de hasta 0,7 desviaciones estándar.

“Más que ampliar el programa sin cambios, es importante asegurar que las tutorías incorporen los elementos que la evidencia identifica como efectivos: focalización en estudiantes con mayores rezagos, enseñanza ajustada a su nivel real de aprendizaje, grupos pequeños, alta frecuencia y seguimiento de los avances. Se requiere una escala acorde con la magnitud del problema”, recomienda Vergara.