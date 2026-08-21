“No tengo nada que ocultar”: senador Calisto confirmó que entregó su teléfono por el caso Junaeb

El parlamentario por la Región de Aysén dijo que confía que las indagatorias que realiza la Fiscalía Oriente permitan demostrar su inocencia.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El senador Miguel Ángel Calisto confirmó que entregó su teléfono celular y dio acceso a sus cuentas corrientes “de manera voluntaria e inmediata” a la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Oriente por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), de la Junaeb.

De acuerdo con lo asegurado por el legislador independiente con cupo del FRVS, no tiene participación alguna en los hechos y confía en que las indagatorias permitan demostrar su inocencia.

En esa línea, el senador Calisto dijo que, más allá de que no tiene conocimiento de los pormenores que llevaron al allanamiento de su oficina en el Congreso, decidió de inmediato colaborar con los efectivos de la policía civil.

Qué dijo Calisto sobre la indagatoria por el caso Junaeb

Al referirse a las indagatorias por el caso Junaeb, el senador Miguel Ángel Calisto manifestó que “frente a la solicitud, entregamos de manera voluntaria e inmediata nuestro equipo telefónico y el acceso a las cuentas corrientes porque no tengo nada que ocultar“.

A través de un comunicado, el legislador enfatizó que “soy el principal interesado en que esta situación se esclarezca plenamente y a la mayor brevedad posible”.

Apuntó, además, que “durante años hemos ejercido acciones de fiscalización a la Junaeb justamente para mejorar sus procedimientos y evitar la concentración, mejorar el servicio y los beneficios a los estudiantes”.

“Lo hemos dicho en comisiones y públicamente durante años; por ende, no tenemos nada que esconder“, concluyó el parlamentario por la Región de Aysén.