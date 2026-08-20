Hugo Gutiérrez reaparece y descarta vínculos en trama por corrupción en Junaeb

AGENCIA UNO

El ex diputado Hugo Gutiérrez sacó la voz para referirse a la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por eventuales irregularidades en el proceso de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb.

El otrora parlamentario PC es una de las personas de interés, junto a los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (IND) y el ex dirigente de la ANFP Darío Calderón, que fueron allanados por la PDI por supuestos vínculos con la firma SOSER S.A.

Hugo Gutiérrez, quien fue declarado “inubicable” por el Ministerio Público, fue entrevistado por Contigo en la Mañana, indicando que “no tengo mucha claridad en realidad sobre lo que está ocurriendo con respecto a esa investigación. Me enteré solo en el día de hoy, nada más, no tengo conocimiento ni conciencia de qué es lo que me están achacando. Por supuesto, en el curso del día tendré que averiguar qué es, pero particularmente no lo sé”.

Para el también ex convencional, “imagino que debe ser algo bastante delicado porque las medidas inclusivas que dicen que han tomado son bastante graves. Yo, por supuesto, estoy disponible para ayudar y cooperar en todo lo que sea necesario para aclarar los temas que están investigando”.

Gutiérrez reiteró que no estaba en conocimiento de esta investigación de la cual es parte, pero dejó en claro que “me voy a personar donde corresponda que sea, a la fiscalía, a la policía, bueno, donde quiera que tengan que presentarme voy a recurrir. Por supuesto, yo no tengo ningún inconveniente”.

Junto con ello, descartó alguna relación con los otros implicados, asegurando que “nunca he conocido al abogado Calderón, nunca he conocido ni he estado cerca de Calisto. Con el senador Gahona he conversado un par de oportunidades, me parece una persona correcta, yo no he tenido nunca una diferencia con él, entonces no sé en qué podemos ser”.

“Ahora si hay algo tienen que investigar cuando fui parlamentario, por supuesto, averigüen todo, no tengo ningún problema”, precisó el abogado, quien también explicó que durante su paso por el Congreso “en muchas oportunidades fiscalicé en los temas de Junaeb”.

Consultado sobre la empresa involucrada, Hugo Gutiérrez precisó se reunió con un representante de SOSER S.A. por Ley de Lobby.

“No recuerdo bien (el tema de la reunión), pero básicamente es porque yo había estado gestionando mucho a las empresas concesionarias, entonces muchos querían hablar conmigo para decirme que ellos estaban en buena disposición, que estaban entregando buenos alimentos, porque yo cuestioné mucho la entrega de alimentos, lo que estaban haciendo, entonces fui muy complicado y muy directo con aquellos que eran un tiempo los directores de Junaeb”.

En esta línea, Gutiérrez dejó en claro que “descarto totalmente que haya estado interviniendo para que alguna empresa proveedora haya sido favorecida, y menos, por supuesto, que yo haya sido favorecido por alguna de estas empresas. Eso lo descarto total y absolutamente”.