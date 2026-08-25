Se autodenunció 24 horas después del crimen: todo lo que se sabe de la joven de 14 años que asesinó a su madre

El crimen habría ocurrido tras una discusión que tuvo la adolescente con la mujer de 48 años.

En las últimas horas quedó al descubierto el caso de una joven de 14 años que reconoció que asesinó a su madre tras propinarle varios golpes con un martillo en la comuna de San Joaquín.

Si bien el caso quedó al descubierto la noche de este lunes 24 de agosto, el hecho ocurrió a eso del mediodía del domingo 23. Fue en el departamento que ambas compartían, ubicado en Vicuña Mackenna con Celia Solar, en el piso 13 cuando tras una discusión la adolescente atacó a la mujer de 48 años.

Tras lo ocurrido, la joven salió con su padre, quien no vive con ella, y regresó horas después encontrándose con el cuerpo de su madre aún tendido en el piso. Al darse cuenta de que no tenía signos vitales, la tapó con una sábana.

Al día siguiente, como cualquier otro, asistió a clases y fue durante la tarde que acudió hasta la Tercera Comisaría de Santiago para autodenunciar el crimen que había cometido. Una vez que funcionarios policiales llegaron al departamento, lograron corroborar el relato de la joven de 14 que asesinó a su madre.

Por orden de la Fiscalía, el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI). Junto al Laboratorio de Criminalística realizaron las pericias correspondientes en el inmueble, además de la toma de declaración.

La indagatoria también busca establecer si se cometieron vulneraciones de derechos que podría haber sufrido la adolescente y la posible participación de terceras personas en el crimen.

El subprefecto Robert Briones declaró que “lo que tenemos es una persona de sexo femenino de 48 años de edad que es víctima del delito de parricidio, la cual presenta diversas heridas contusas, con un elemento contundente, cuyo autor correspondería a su hija, una menor de edad”.

De momento, la joven se encuentra detenida y será puesta a disposición del tribunal durante la tarde de este martes.