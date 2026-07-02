Los 17 delitos graves con los que adolescentes podrían ser juzgados como adultos

El Gobierno pondrá discusión inmediata a la iniciativa en el Congreso, con tal de avanzar lo más rápido posible.

El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, dio a conocer las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que impulsará, las cuales incluyen que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos en el caso de cometer delitos graves.

El ministro Martín Arrau señaló que “tal como lo anunció hoy día el ministro de Justicia (Rabat), vamos a poner discusión inmediata a un proyecto de ley que ya estaba en el Congreso, pero haciéndole una serie de indicaciones”. Sus palabras aludían a la iniciativa que presentó Andrés Longton (RN) que se votará de manera general en la Sala del Senado.

Algunas de las propuestas a la legislación vigente, el secretario de Estado detalló que buscarán “habilitar a que los menores de edad de 16 a 18 años puedan ser juzgados como adultos, si es que lo solicita el Fiscal y un juez así lo decide, en un catálogo de 17 delitos bastante amplio de los delitos más graves”.

Junto a eso, eliminar el beneficio de la irreprochable conducta anterior para adultos que, siendo menores de edad, fueron condenados por alguno de los delitos mencionados. Además, aumentar el límite máximo de las penas aplicables a adolescentes menores de 16 años que cometan algún delito grave, elevándolo hasta los 10 años.

Por otro lado, trasladar a cárceles de adultos a quienes cumplan 18 años, siempre que el Servicio Nacional de Reinserción lo recomiende. “Cuando un adolescente cumpla 18 años, y así lo recomienda en el informe del Servicio Nacional de Reinserción, será obligatorio para el tribunal ordenar su traslado a un recinto penitenciario administrado por Gendarmería de Chile, es decir, cárcel de adultos”, dijo Arrau.

Los 17 delitos graves por los que adolescentes podrían ser juzgados como adultos