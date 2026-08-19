Denuncias atrasadas e irregularidades en tratamientos de salud: las deficiencias que Contraloría detectó en la Casa Nacional del Niño

La Contraloría reveló una serie de deficiencias administrativas, sanitarias y de protección para los menores de edad en la Casa Nacional del Niño, un centro que reúne a cerca de un centenar de niños y adolescentes que el Estado mantiene bajo su cuidado tras vulneraciones de derechos.

Uno de los hallazgos más relevantes del informe tiene relación con el tratamiento de salud que se le otorga a los residentes. En este aspecto, el ente contralor detectó información clínica desactualizada e inconsistente, falta de uso de los registros institucionales obligatorios para el control de las atenciones de salud y suministro de medicamentos; así como debilidades en la trazabilidad de las salidas de los niños y adolescentes a los centros de salud.

“El libro de interconsultas no contenía información suficiente para reconstruir íntegramente cada salida y regreso de los menores a la Casa Nacional del Niño”, constató la Contraloría. En esta área también se registraron irregularidades en el almacenamiento, segregación, inventario y conservación de los medicamentos e insumos clínicos.

También, durante una inspección en terreno realizada el 10 de abril se constató que el Servicio Dietético de Leche, destinado a la esterilización y desinfección de insumos utilizados en la alimentación infantil, estaba fuera de funcionamiento. Pese a que esto ya había sido informado por el centro a la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Protección en junio de 2022, no se efectuó la fiscalización correspondiente.

Asimismo, se constató que se incumplió múltiples veces la obligación de denunciar posibles delitos que involucraran a menores de edad bajo su cuidado en un plazo máximo de 24 horas. Por otro lado, se detectaron condiciones sanitarias deficientes en las zonas destinadas a la producción y almacenamiento de comida, como presencia de insectos, mallas mosqueteras dañadas y sucias, sifones sucios y sin mantención, falta de mantención de infraestructura y ventilación en las cámaras de frío y productos dispuestos sobre el piso.

En cuanto a infraestructura, también se verificaron irregularidades de seguridad como una puerta con desperfecto operacional, una piscina desmontable instalada en un patio contiguo a la zona de juegos infantiles, cielos, bordes o estructuras con signos de humedad o deterioro, entre otros hallazgos. Cabe mencionar que en enero de este año, un niño de tres años falleció en una piscina del centro.