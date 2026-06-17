Sumarios internos buscarán determinar responsabilidades por ingreso de niños haitianos a Chile de manera irregular

Además, Fiscalía ya trabaja en el caso con el objetivo de conocer el paradero de los menores que llegaron al país.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Servicio Nacional de Migraciones iniciarán sumarios internos para determinar las responsabilidades detrás de los vuelos que trajeron a Chile, de manera irregular, a cientos de niños haitianos.

La primera confirmó que fue Migraciones la que los alertó que los menores estaban llegando la país sin cumplir requisitos migratorios.

“Con fecha 23 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones (…) emitió un oficio dirigido a la DGAC informando situaciones de empresas de transportes (…) que estarían realizando traslado de personas extranjeras que no contaban con documentación habilitante para ingresar al país“, señaló el organismo en un oficio enviado a Radio Biobío.

Allí detallaron que las aerolíneas Arajet S.A., Aruba Airlines y Galistair operaban vuelos chárter desde Haití y República Dominicana, los que transportaban “en su mayoría a niños, niñas y adolescentes (NNA) sin cumplir los requisitos de la Ley de Migración y Extranjería”.

“El 14 de agosto de 2025, la DGAC (…) dio inicio a un procedimiento infraccional (…) a fin de investigar, conocer y sancionar eventuales infracciones al Código Aeronáutico”, agregaron.

Contra Arajet se inicio un proceso infraccional, el cual se encuentra en proceso de cierre. Pero este año, “dictó la Resolución (…) que suspendió el AOC de la empresa Arajet“.

“El 1 de junio de 2026 (…) debido a que existían vuelos programados que afectarían a un gran número de pasajeros chilenos (…) se alzó la medida de suspensión“, pero exigieron “la máxima rigurosidad en el cumplimiento de los requisitos”.

Aún así, la DGAC dejó en claro que “no tiene injerencia alguna respecto de la documentación presentada por parte de los pasajeros (…) como tampoco le compete efectuar la revisión de la documentación personal”.

Sumario interno en Migraciones

Aparte de lo informado por la DGAC, el Servicio Nacional de Migraciones confirmó que una vez finalizada la investigación de Contraloría iniciarán un sumario interno para determinar las responsabilidades individuales en la llegada irregular de niños haitianos a Chile.

El anuncio lo hizo el director del servicio, Frank Sauerbaum, tras reunirse con el fiscal nacional, Ángel Valencia. A la salida, señaló que “van a tratar de unificar todo en una sola gran investigación para dar con el paradero de los niños, que finalmente es lo que más importa”.

“El fiscal va a tomar una decisión respecto de cómo se va a abordar la serie de denuncias que hay respecto de estos casos. Lo importante, hoy día, es que hagamos todos los esfuerzos para ubicar efectivamente a estos niños”, agregó.