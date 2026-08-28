Tomó seis copas de sangría: el antecedente que dejó en prisión a imputado por muerte de Paz Ramírez

A ello se sumaron antecedentes de exceso de velocidad y su posterior huida del lugar.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Ignacio Palma Wainfeld (53), imputado por el atropello que terminó con la muerte de la cineasta Paz Ramírez, ocurrido el domingo 23 de agosto en la comuna de Providencia.

El hombre fue formalizado por conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte, además de no cumplir con la obligación de detenerse, auxiliar a la víctima y comunicar el hecho a las autoridades.

La Fiscalía sostuvo que, previo al accidente, Palma había consumido alcohol y que además circulaba a una velocidad superior a la permitida.

Entre los antecedentes expuestos durante la audiencia se encuentra un informe elaborado por el OS-9 de Carabineros. Las cámaras del Estadio Español, donde el imputado participó de un almuerzo familiar, lo habrían registrado consumiendo seis copas de sangría.

También se indicó que cuenta con antecedentes por infracciones de tránsito, principalmente vinculadas al exceso de velocidad, y que en 1996 fue condenado por manejo en estado de ebriedad.

Palma fue encontrado tres días después en un departamento de calle Merced, junto al automóvil que presentaba daños compatibles con el impacto. Según los antecedentes, el imputado habría dicho que creyó haber atropellado a un perro y no a una persona.

La fiscal Rossana Folli destacó durante la audiencia que el conductor llegó hasta Santiago “en un lapso de tiempo muy corto, lo cual también fue parte de la resolución de la magistrada porque da cuenta del exceso de velocidad en que se desplazaba”.

Además, sostuvo que “dentro de los antecedentes está el registro de cámaras de seguridad del interior del establecimiento donde se ve al imputado, con su grupo familiar, donde hay consumo de alcohol”.

Paz Ramírez murió tras ser impactada en la intersección de Andrés Bello con Manuel Montt, cuando intentaba alcanzar a su perro que se había escapado. Un testigo, el dibujante Tomás Cisternas, relató que “de la calle Huelén salió ella (Paz) junto a un acompañante y un perrito café”. Según su testimonio, el vehículo circulaba a gran velocidad, embistió a Ramírez y posteriormente abandonó el lugar.