Operación Cancerbero: realizan masivo traslado de reos de Valparaíso a Talca en medio de críticas del alcalde contra el Gobierno

Juan Carlos Díaz criticó la nula comunicación del Gobierno y aseguró que se enteró por la prensa del operativo.

En el marco de la denominada Operación Cancerbero, durante esta jornada se llevó a cabo el masivo traslado de 200 reos de alta peligrosidad desde desde la cárcel de Valparaíso hasta el recinto penitenciario de Talca, en la Región del Maule.

La comandante de Carabineros, Marycarmen Mediavilla, entregó detalles del procedimiento que realizaron junto con Gendarmería.

“En horas de la mañana se está realizando un despliegue de personal, quienes están realizando servicios preventivos en los alrededores, controles de identidad y vehiculares, con la finalidad de mantener el control en los alrededores del centro penitenciario“, aseveró.

Junto con eso, indicó que “a su vez, posteriormente la salida será acompañada de un contingente de Carabineros, quienes se trasladarán desde la ciudad de Valparaíso hacia Talca”.

La crítica del alcalde de Talca

Mientras se llevaba a cabo el traslado de reos, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz (RN), criticó al Gobierno puesto que el pasado jueves, cuando se inició la Operación Cancerbero, no existía un plan de seguridad en torno al masivo operativo.

En conversación con La Tercera, el jefe comunal señaló que ese día se enteró “por la prensa de que venían reos de alta peligrosidad”.

“A las siete de la mañana uno se levanta y está viendo cuando se traslada que eran reos de alta peligrosidad y que pertenecían a bandas de narcotraficantes y todo. Eso no solamente genera un revuelo, sino que genera preocupación“, afirmó.

El alcalde criticó que desde el Gobierno no se les informara “cuáles iban a ser las medidas de mitigación y seguridad para el entorno inmediato y para el resto de la comuna“. Además, insistió en que “nosotros no queríamos saber de los detalles, porque entendemos que esto requiere máxima discreción por temas de seguridad, pero sí saber las medidas de mitigación en el entorno inmediato de la ciudad”.

Ante esto, Díaz calificó la situación como un error “y no solamente la comunicación, sino que tomar las medidas, porque no solo no se nos comunicó, sino que no había un plan de seguridad para la ciudad“.