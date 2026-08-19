Imperio Ámsterdam: por qué Camilo Huerta deberá cumplir arresto domiciliario

Los otros nueve imputados quedaron sujetos a la misma medida cautelar por disposición del tribunal.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago estableció arresto domiciliario total para Camilo Huerta y otros nueve imputados en la denominada Operación Imperio Ámsterdam, investigación que apunta a una presunta organización dedicada al tráfico de marihuana bajo una supuesta cobertura de carácter medicinal.

Entre los formalizados se encuentra el chico reality Camilo Huerta, quien además quedó sujeto a arraigo nacional y a la prohibición de mantener contacto con otros involucrados.

El Ministerio Público investiga hechos que podrían constituir los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. Junto a Huerta, las mismas medidas fueron decretadas para Juan Pablo Martín, Daniel Ortega, Hansi Besuain, Karen Athens, Valeska Frías, Vicente Rebolledo, Karla Rivera Cárdenas, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.

En el caso de Huerta, la Fiscalía sostiene que habría participado en la administración de la sucursal ubicada en Chicureo entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, operación que se habría desarrollado mediante la sociedad Grünwald SpA.

Además, el ente persecutor le atribuye una presunta maniobra de lavado de activos que superaría los $51 millones. No obstante, la Fiscalía no lo ubica como parte de la cúpula de la estructura investigada, sino que le atribuye funciones relacionadas con la administración de una de las sedes.

Inicialmente, la defensa del personal trainer tenía previsto solicitar una medida menos gravosa, correspondiente al arresto domiciliario nocturno. Sin embargo, sus abogados desistieron de esa petición luego de advertir que, de insistir en ella, Huerta debía permanecer detenido durante el periodo de tránsito hasta la jornada siguiente.

Su abogado, Rodrigo Núñez, defendió la inocencia de su representado y cuestionó que pueda atribuírsele participación en los hechos investigados. “La verdad que sostenemos y con mayor fuerza que la responsabilidad de Camilo en todo esto es nula. Ustedes escucharon al abogado del dispensario respecto de que hay una serie de reglamentos y normativas que autorizan en definitiva que el delito base de los que se están investigando y, dentro de todo eso, ni siquiera periféricamente se puede atribuir responsabilidad a Camilo“, aseguró la defensa del personal trainer.

En tanto, otros cinco imputados, Cristian Villegas, Ignacio Toledo, Agustín Saavedra, Manuel Alambra y Alma María González, quedaron con arresto domiciliario nocturno. Vicente Ignacio Necochea, Erick Ruhl, José Miguel Fuentealba y Tania Calderón, por su parte, deberán cumplir firma quincenal mientras continúa avanzando la investigación.