La declaración de la familia de Jorge Constanzo: “Queremos transmitir el amor que él sentía por su hija”

Sus más cercanos aseveraron que “hoy Jorge llevará con él, por el resto de su vida, el desconsuelo de haber perdido a su hijita y como familia lo abrazamos en este difícil momento”.

AGENCIA UNO

Este martes se conoció la declaración pública de la familia de Jorge Constanzo Chávez, quien cumple prisión preventiva por el delito de homicidio por omisión de su hija Isidora, quien murió en mayo pasado tras caer del piso 11 de un edificio en Las Condes, cuando estaba al cuidado del individuo de 39 años.

Sus más cercanos aseveraron que “hoy Jorge llevará con él, por el resto de su vida, el desconsuelo de haber perdido a su hijita y como familia lo abrazamos en este difícil momento. No buscamos desconocer lo acontecido, pero sabemos que él jamás hubiese querido que esto sucediera”.

“Como familia de Jorge queremos transmitir el amor que él sentía por su hija. Siempre quiso poder pasar más tiempo con ella, la veía todas las semanas, la iba a buscar al jardín, jugaban en el parque, compartían en casa de la mamá y de los abuelos de Isidora, compartían junto a su abuela paterna y tías. Él soñaba con viajar juntos, quería verla crecer, estar presente”, precisó su familia.

La Fiscalía Metropolitana Oriente puntualizó que Jorge Constanzo, que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Casablanca, fue a buscar a Isidora bajo la influencia del alcohol, para luego dejarla en un dormitorio de su departamento que no contaba con rejas de seguridad en su ventana, la que además estaba pegada a la cama en la cual dejó a la niña.

Esto, a pesar que la madre de Isidora había establecido como principal exigencia para que Constanzo pudiera ver a la niña y establecer un régimen de visitas el tener medidas de seguridad en las ventanas de su domicilio.