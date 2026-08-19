PDG: Franco Parisi lidera lista de investigados en causa de lavado de activos

El Ministerio Público ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) una serie de diligencias para indagar hechos constitutivos de presuntos delitos como fraude de subvenciones y posible lavado de activos.

AGENCIA UNO

La Fiscalía Centro Norte, a cargo de Patricia Cerda, indaga eventuales irregularidades en el Partido de la Gente (PDG), tras la presentación en 2024 de una denuncia por falsificación de documento.

Ante las declaraciones de una serie de militantes de acciones para ocultar un eventual desvío de fondos, es que el Ministerio Público ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) una serie de diligencias para indagar hechos constitutivos de presuntos delitos como fraude de subvenciones y posible lavado de activos.

Una de estas es investigar a 11 personas vinculadas a la directiva del PDG desde 2023, calificando como persona de interés al ex candidato presidencial de la colectividad, Franco Parisi, consignó La Tercera.

Es por esto que se revisarán antecedentes penales o policiales de cualquier tipo; individualizar domicilios o otro inmueble donde residan, ya sea permanentemente o temporal; además de indicar los datos de contacto y “los vehículos que registran a su nombre y aquellos que realmente utilizan”, junto con solicitar información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Además de Franco Parisi, los otros sujetos de interés indagados por la Fiscalía Centro Norte son el ex timonel Luis Moreno Villablanca; el otrora administrador general de fondos, Miguel Antonio Azar; el ex vicepresidente Jorge Passadore Soto; y la ex diputada Yovana Ahumada.

A ellos se suman el ex coordinador regional Christian Cid Barahona, Luis Peña Rojo, el ex tesorero nacional Rafael Huenchuiñir Gatica, Heglia Morales Barrera, Claudia Arias Ochoa, y la otrora postulante a la Cámara Juliette Villalobos Cares.

Frente a estas indagatorias, el abogado de Parisi, Mauricio Pavez, expresó al medio que las acusaciones de la Fiscalía no tienen sustento.

“¿Qué sentido tiene quemar unas cartolas para ocultar algún tipo de hecho delictual? O sea, si se quemó documentación o no, no lo sé, lo ignoro, aunque dudo que haya sido así.¿Por qué las van a quemar? Por último las botan. No tienen ningún sentido, son puras niñerías, estupideces”, puntualizó el profesional.