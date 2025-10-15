“Todos sospechamos”: el relato de Wilson Verdugo que revela la reacción de Kaminski tras muerte del Rey de Meiggs

El acusado de ser el autor intelectual del asesinato del Rey de Meiggs detalló que le “llamó la atención” la reacción que tuvo el comunicador al enterarse del crimen, asegurando que “ni se inmutó”.

Wilson Verdugo, quien es acusado de ser el autor intelectual del crimen de José Felipe Reyes, más conocido como Rey de Meiggs, entregó su versión de los hechos ante Fiscalía, donde también reveló la reacción que habría tenido Francisco Kaminski al momento de enterarse del asesinato.

El empresario gastronómico que se encuentra en prisión preventiva, prestó su primera declaración ante el Ministerio Público el pasado 23 de septiembre, en la cual entregó detalles sobre su relación con Reyes, a quien le debía cerca de mil millones de pesos tras acceder a los préstamos informales que él realizaba.

En este contexto, Wilson Verdugo relató cuando le fue a dejar $9 millones en efectivo al edificio en donde vivía la víctima.

“Llamé antes de ir a su departamento a Felipe y no me contestó. Cuando me subí al auto tampoco me contestó. Entregué el dinero y mandé la foto y me fui a mi casa a tomar desayuno (…) Después de la 11 (horas) llamé a Felipe para preguntarle si había contado la plata y me contestó y me dijo que venía en un taco y estaba enojado”, partió diciendo, según consignó T13.

A lo que agregó: “Me dijo: después le aviso. A las 12:18 me llamó Felipe y me dijo: está todo bien, don Wilsiton. Me voy a hacer mis cositas, haciendo referencia a que ya había contado la plata”, afirmó el imputado.

Wilson Verdugo relató cómo habría sido la reacción de Francisco Kaminski al enterarse de la muerte del Rey de Meiggs

Tras ello y en medio de su extensa declaración, se refirió al comunicador Francisco Kaminski, quien tenía cercanía tanto con Wilson Verdugo como con el apodado Rey de Meiggs. Allí, comentó que tras enterarse del homicidio de Reyes, llamó al rostro de televisión para avisarle y pedirle el contacto de la viuda. En este marco, dijo que se sorprendió con su reacción.

“Llamé a Kaminski, le conté (de la muerte) y le pedí el teléfono de la viuda, porque no lo tenía. Me dijo que estaba almorzando con su hijo y ni se inmutó“, expuso.

“Felipe a él lo ayudó harto, me llamó la atención la reacción de Kaminski, porque hablaban harto con Felipe, él lo ayudó mucho (…) Nadie entendía lo que había pasado y todos sospechamos. Por la dinámica de los hechos, dudamos que fuera un asalto. Pensábamos que era más un homicidio por encargo. No sabíamos el detalle de lo que se había robado”, manifestó Verdugo.

Para cerrar, el imputado recordó la conversación que tuvo con la viuda de José Reyes, quien acudió a su oficina para abordar la deuda.

“Me pidió el baño, porque casi se desmayó cuando le dije lo que debía, no le saqué ninguna cuenta simplemente le conté lo que le debía, ella me decía que había visto en el cuaderno que era más plata, pero le expliqué que nunca me había atrasado en una cuota”, concluyó.