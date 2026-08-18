Servel rechaza inscripción de directiva del PDG y Parisi suma abogados para enfrentar a Fiscalía

El Servel indicó que el PDG “no cumplió con las exigencias previstas en sus propios estatutos ni con los antecedentes mínimos necesarios para acreditar la regularidad del procedimiento de reemplazo y elección informado”.

AGENCIA UNO

El Servicio Electoral (Servel) rechazó la inscripción de la nueva directiva del Partido de la Gente (PDG), que tiene a Denisse Catalán como presidenta y a Franco Parisi como secretario general, apuntando a un proceso irregular.

Según consignó La Segunda, el Servel descartó considerar a la nueva directiva, ya que “omite los cargos de segundo vicepresidente, tercera vicepresidenta, primer director y segundo director, sin acompañar antecedentes que justifiquen la supresión de dichos cargos o el cese de funciones de quienes actualmente los desempeñan”.

En esta línea, el organismo indicó que el PDG “no cumplió con las exigencias previstas en sus propios estatutos ni con los antecedentes mínimos necesarios para acreditar la regularidad del procedimiento de reemplazo y elección informado”.

Ante la controversia, Denisse Catalán planteó que esta situación ya fue subsanada, precisando que se trata de “un tema administrativo ya solucionado. Nosotros en un inicio, para poder dar un poco de contexto, como directiva nacional realizamos un proceso de subrogancia, a lo que enviamos al Servicio Electoral y se nos respondió que lo más acorde era realizar un proceso de vacancia y no subrogancia”.

“Como directiva nacional, estamos trabajando fuertemente en el territorio, hemos realizado bastantes actividades, hemos estado reuniéndonos con las directivas regionales, distritales, con dirigentes, con nuevos diputados, con nuevas concejales también, y estamos trabajando más firmes y fuertes que nunca. Así que hay PDG para rato”, puntualizó Catalán.

Parisi ficha a equipo de abogados para enfrentar a la Fiscalía

Por su parte, Franco Parisi se prepara para hacer frente a la investigación que lleva adelante la Fiscalía por eventuales delitos de falsificación de firmas, fraude de subvenciones, lavado de activos y presuntas irregularidades en los registros contables del PDG en 2023 y 2024.

Para ello, según precisó La Tercera, se fichó al abogado Mauricio Pavez, quien declaró que “los hechos que se imputan en la querella presentada el año 2024 no revisten la calidad de delitos y además prescribieron”.

“La querella que se presentó, alude a supuestos documentos falsos presentados en 2021. Pero esos documentos están acreditados que son verídicos, y las rendiciones a las que se refiere, fueron aprobadas por el Servel (las de 2021 y 2022). Luego, la querella lo que señala es que se habrían utilizado documentos falsos para apropiarse de dinero del Fisco. Pues bien, eso también es incorrecto por cuanto la destinación de dinero o subvenciones del Estado, va hacia los partidos políticos y eso es por ley, no tiene nada que ver con la presentación de documentos u otro tipo de asignaciones. Tampoco es cierto que se haya establecido algún tipo de responsabilidad en la administración de ese dinero, porque los gastos fueron validados”, explicó el profesional.

Pero además de Pavez, Parisi contactó a los ex fiscales Pedro Orthusteguy y Claudio Uribe para presentar eventuales acciones legales “por delitos contra la honra″ del líder del PDG, a propósito de estas investigaciones del Ministerio Público.