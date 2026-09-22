Martín Arrau y levantamiento del secreto bancario: “Abrir esa puerta nos parece riesgoso”

El titular de Seguridad Pública reiteró la negativa del Ejecutivo para implementar esta medida para combatir al crimen organizado.

AGENCIA UNO

Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública, llegó hasta la Comisión de Seguridad del Senado, donde se abordó la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario, dejando en claro que este tipo de medidas “abre una puerta peligrosa”.

En su presentación, el secretario de Estado explicó que “hoy en día estamos empecinados en esta discusión, que está muy bien tener más datos, pero el tema del alzamiento del secreto bancario de un funcionario sin orden judicial, creemos que no es apropiado”.

El ministro Arrau aseguró que no existe alguna investigación que se haya impedida de avanzar porque los tribunales de Justicia no decretaran el levantamiento del secreto bancario.

“Creemos que también abre una puerta peligrosa porque entonces, ¿Por qué no alzamos las telecomunicaciones para saber bien lo que está pasando? Porque ahí está el límite entre la libertad y la privacidad versus que tengamos un Estado que controle más”, aseguró el titular de Seguridad Pública.

Arrau reiteró que “nunca nos ha traído un caso que haya tenido problemas por no alzarse (…). Pero abrir esa puerta, que con la justificación del crimen organizado podamos acceder a toda la información de las personas, empezar a abrir esa puerta nos parece algo riesgoso”.

El ministro de Seguridad además aprovechó de referirse a la presencia de las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado.

“Yo no digo que hoy en día el crimen organizado en las calles lo tenga que enfrentar las Fuerzas Armadas, que no se entienda eso. Pero sí hay que entender que si es que llegamos a un escenario de magnitud, que está hoy en día más cerca de lo que estaba hace 20 años, evidentemente es un problema de seguridad nacional”, aseveró Martín Arrau.