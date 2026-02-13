Los motivos del ministro Gajardo para rechazar 34 ternas de notarios y conservadores

La decisión se tomó tras revisar las listas enviadas por las cortes, donde aparecían familiares de funcionarios judiciales y abogados que hoy trabajan como interinos.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, rechazó 34 ternas de notarios y conservadores de bienes raíces enviadas por 17 Cortes de Apelaciones del país, tras advertir que incluían postulantes que podrían quedar inhabilitados bajo la nueva reforma al sistema notarial y registral, cuya entrada en vigencia está prevista para abril.

La decisión se adoptó luego de que el Ministerio de Justicia revisara las nóminas remitidas por los tribunales de alzada, en las que figuraban familiares de funcionarios del Poder Judicial y profesionales que actualmente se desempeñan como interinos.

En ese sentido, la nueva normativa, Ley N° 21.772, establece restricciones en materia de parentesco y conflictos de interés en los procesos de selección y nombramiento.

Mediante un oficio, la cartera solicitó a las cortes respetar el espíritu de la reforma y ajustar las propuestas a las nuevas exigencias. En el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago se pidió revisar ocho ternas, mientras que a la Corte de Apelaciones de Valparaíso se le solicitó reformular seis.

Desde el ministerio se explicó que, si bien los postulantes podrían cumplir con los requisitos establecidos en la legislación actualmente vigente, su eventual designación podría contravenir las disposiciones que comenzarán a regir con la reforma. Por ello, se estimó “no recomendable” avanzar en los nombramientos mientras las propuestas no se adecúen a los nuevos estándares.

Además, se detectó que en cortes con más de un concurso abierto aparecían nombres repetidos e incluso postulantes incluidos en listados de distintas jurisdicciones, lo que también motivó observaciones por parte de la autoridad.

Con esta determinación, el Ejecutivo busca que los procesos de selección se ajusten anticipadamente al nuevo marco legal, evitando eventuales impugnaciones o nulidades una vez que la normativa entre plenamente en vigencia.