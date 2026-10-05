Cuestionan a empresario por participar en festival de derechos humanos mientras mantiene deuda con trabajadores

El periodista Marco Sotomayor, que se querelló contra su exsocio tras la quiebra de la Fuente Lastarria, constató que Patricio Canobra Mora continúa vinculado a eventos pese a no haber cubierto sus obligaciones.

Para este jueves 8 de octubre está fijado el inicio de la toma de declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de las querellas que interpuso el periodista Marco Sotomayor en contra de su exsocio en la Fuente Lastarria, el empresario gastronómico Patricio Canobra Mora, por mala administración y lavado de activos.

“La causa la lleva ahora la fiscal Ximena Chong y el caso se remonta a inicios de año, luego de que detecté una serie de anomalías contables“, le relató a EL DÍNAMO el excompañero de trabajo de Eduardo Bonvallet.

Contó que luego de recibir una oferta para asociarse a Canobra Mora (antes llamado Patricio Mora Canobra) aceptó el desafío y el restaurante abrió sus puertas el 1 de mayo de 2024, en la calle Merced, en el barrio Lastarria.

Sin embargo, menos de dos años después, Sotomayor detectó “una serie de anomalías contables. Entre otras, el no pago de los servicios básicos de agua, luz y gas“, por lo que el propietario del inmueble envió una carta avisando que no se renovaría el contrato, por lo que el local “tenía que cerrar sí o sí el día 31 de julio de este año”.

Tras sus descubrimientos, el periodista designó lo que definió como una especie de administrador sustituto y se dedicó a reunir los antecedentes para sustentar las demandas y querellas que interpuso contra su exsocio.

“Canobra Mora no les avisó a los trabajadores del cierre; es decir, no les hizo llegar la notificación con 30 días de antelación. No les pagó los sueldos ni sus finiquitos, y tampoco les pagó las cotizaciones. O sea, las declaraba pero no las pagaba“, explicó.

Marco Sotomayor reveló que su indagatoria le permitió constatar el vínculo de su exsocio con la quiebra de varios locales, como Le Tacón, Radicales y el bar The Clinic, entre otros.

Empresario gestronómico en un festival de derechos humanos

Pero, más allá de las querellas interpuesta por su exsocio y otras presentadas en su contra, el empresario gastronómico continúa vinculado a eventos ligados al rubro, como constató el mismo periodista.

“Me enteré en septiembre de que Canobra estaba participando en la organización del festival MUDA (Música, Derechos Humanos, Democracia y Arte), en la parte de producción. Me puse en contacto con la dirección ejecutiva, específicamente con Marcelo Acevedo, quien en innumerables oportunidades me dijo que no iba a permitir que un gallo con ese prontuario trabajara en un festival de derechos humanos, básicamente porque vulnera los derechos de los trabajadores“, le contó a este medio.

Sin embargo, “fui al MUDA y allí vi el bar La Metáfora, atendido por todo el equipo de confianza de Canobra, incluyendo algunos familiares directos que trabajaron conmigo en la Fuente Lastarria“, manifestó Sotomayor.