El recurso con el que la fiscal Chong pretende revertir la absolución de Claudio Crespo en el caso Gatica

El Ministerio Público cuestionó que el tribunal haya recurrido a la figura de la legítima defensa privilegiada, entre otros argumentos.

El caso de Gustavo Gatica, hoy diputado y en 2019 manifestante que perdió la visión producto de disparos que se le imputaron al excarabinero Claudio Crespo, está lejos de terminar. A casi medio año del fallo que absolvió al imputado de su responsabilidad en el delito de apremios ilegítimos, la fiscal del caso, Ximena Chong, presentó un recurso para anularlo.

Según recoge Ex-Ante, el Ministerio Público argumentó que la justicia erró al justificar el actuar de Crespo bajo la figura de la legítima defensa privilegiada que establece la Ley Nain Retamal, pues no identificó a Gatica como agresor del excarabinero, sino a una masa de manifestantes.

Por otra parte, establece que es “evidente que para neutralizar el riesgo de lanzamiento de piedras impulsadas desde una gran distancia por el Sr. Gatica resultaba excesiva la utilización de la escopeta antidisturbios, pues una piedra no es un artefacto explosivo o potencialmente letal, en las concretas condiciones en que fueron lanzadas por la víctima”. En ese sentido, el recurso de nulidad de Chong recuerda que el tribunal ni siquiera estableció “la letalidad” de la piedra que lanzó Gatica.

Por ese entonces, el fallo abrió una fuerte disputa entre la izquierda, sector al que además adscribe Gatica, por su alusión a la Ley Nain-Retamal. Desde el Partido Comunista y el Frente Amplio recriminaron al Socialismo Democrático haber dado sus votos para que esa legislación se aprobara. Este flanco también está lejos de cerrarse, pues el PC presentó un proyecto de ley para derogar los artículos más emblemáticos de la ley y el SD se mostró en contra.

También implicó un fuerte cuestionamiento a la fiscal Chong quien, además de la investigación Gatica, había llevado otras causas emblemáticas del estallido social como el caso Pío Nono, cuyo imputado, el excarabinero Sebastián Zamora, también fue absuelto.