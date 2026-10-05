“Ley Cholito” sufrirá recorte de 86% en Presupuesto 2027: fondos caerán de $3.634 a $514 millones

En medio de la discusión de la Ley de Presupuesto 2027, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast propuso reducir en un 86% los recursos destinados al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), conocido como “Ley Cholito”. De aprobarse la iniciativa, el presupuesto del programa pasaría de $3.634 millones a $514 millones.

Los recursos son administrados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y transferidos a los municipios para financiar iniciativas como esterilizaciones, vacunaciones, implantación de microchips, atención veterinaria y educación sobre tenencia responsable.

“Ley Cholito” sufrirá recorte de 86% en Presupuesto 2027

Desde la Subdere defendieron la propuesta y aseguraron que “la inversión no se detiene”, apuntando a que actualmente existen $3.000 millones en proyectos en ejecución que continuarán operando durante 2027.

La propuesta generó críticas desde la oposición. La diputada del Frente Amplio Valentina Cáceres cuestionó la magnitud de la disminución y llamó al Ejecutivo a modificarla. “Lo que propone el presidente Kast es gravísimo e inédito, desfinanciar el programa de tenencia responsable en un 86%, pasando de 3.600 millones de pesos a solo 514. Este programa lo que permite es entregar mayores esterilizaciones, chipeo y atención veterinaria a los animales que más lo necesitan. Por eso, presidente Kast, le hacemos un llamado a reconsiderar esta medida. Nosotros desde el Congreso haremos todo lo que está a nuestro alcance para frenar este inédito recorte”, sostuvo.

A las críticas se sumó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien advirtió sobre los efectos que podría tener la reducción presupuestaria. “Hoy nos enteramos de un nuevo recorte del 86% a la Ley Cholito. Esto es pasar de $3.634 millones a solo $514: menos vacunas, menos esterilizaciones, menos chipeos. Al contrario, más abandono, más inseguridad”, afirmó, destacando además los programas regionales de atención veterinaria y tenencia responsable impulsados durante su gestión.