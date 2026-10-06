Daños, amenazas y lesiones: alcalde de Chillán Viejo imputado por delitos sexuales suma nuevas acusaciones

El abogado del denunciante confirmó que “vamos a solicitar la prisión preventiva del alcalde, porque creemos que esta persona no debería estar circulando por las calles”.

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El alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, imputado por delitos sexuales, será formalizado nuevamente tras la querella de un funcionario municipal que lo acusa de daños, amenazas y lesiones.

De acuerdo con la denuncia presentada por el encargado de Programas del municipio, Fernando Gajardo, los hechos ocurrieron en marzo de este año, durante un almuerzo en su hogar al que el jefe comunal pidió que lo invitara.

Gajardo precisó en su querella que, luego de comer, Del Pozo comenzó a beber de la botella de whisky que él mismo había llevado.

Las nuevas acusaciones contra el alcalde de Chillán Viejo

En la querella, el afectado dijo que ya bajo los efectos del alcohol, el alcalde de Chillán Viejo empezó a insultarlo y luego se abalanzó sobre él, momento en el que trató de estrangularlo.

Al respecto, detalló que “él me amenaza. De hecho, me ahorcó, le pegó a mi señora, porque mi señora trató de quitarle el brazo. Me tenía ahorcado por el cuello. Mi señora está superafligida, mi familia está superafligida, porque mi hija también vio todo esto“.

A continuación, relató que al día siguiente el jefe comunal me mandó un mensaje en el que decía: “Disculpa, Fernando, si en algo importuné… estaba muy cocido“, y confirmó que le sacó un pantallazo al texto.

Por su parte, el abogado de Gajardo, Rodrigo Arzola, ratificó que “dentro de la querella se piden ciertas diligencias. Se instruyó esto también a la PDI, se hizo una investigación”, detalló.

“Vamos a solicitar la prisión preventiva del alcalde, porque creemos que esta persona no debería estar circulando por las calles de nuestras ciudades“, complementó.

Previo a esta querella, el jefe comunal enfrenta otra acción judicial, en la que enfrenta cargos por violación y otros delitos de connotación sexual, además de amenazas denunciadas por dos exfuncionarias municipales.