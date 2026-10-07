Con tormentas eléctricas incluidas: a qué hora será el peak de lluvia este miércoles en Santiago

Si bien las precipitaciones serán menos intensas durante la mañana, en la tarde el fenómeno podría estar acompañado de tormentas eléctricas.

Dos jornadas de lluvia se han registrado en la Región Metropolitana. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), de hecho, tuvo que declarar alerta amarilla, de modo de desplegar equipos de emergencia en los puntos más problemáticos.

Hasta este miércoles, las precipitaciones han anegado varias de las arterias principales de la capital y pasos bajo nivel, en uno de los cuales se encontró el cuerpo sin vida de un hombre en situación de calle.

Sin embargo, de acuerdo con el pronóstico del tiempo difundido por la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que la lluvia amaine durante la mañana y se intensifique hacia la tarde, hasta alcanzar 18 mm. Hay alta probabilidad de que las precipitaciones estén acompañadas de tormentas eléctricas.

“En la mañana será una precipitación más débil, y en la tarde podría llegar un poco más importante la precipitación, no como ayer, ayer fue constante, fue fuerte y generalizada en toda la región, hoy día va a hacer más dispersa, a ratos puede ser fuerte pero más intermitente”, sostuvo el meteorólogo de Canal 13 Gianfranco Marcone.

Según el portal especializado AccuWeather, el peak de lluvia sucederá a partir de las 17.00 horas en Santiago. En la noche, perdería intensidad a tal punto que en la mañana del jueves hay baja probabilidad de precipitaciones.