Qué implica la alerta amarilla que decretó Senapred por la lluvia en la Región Metropolitana

Las precipitaciones han anegado arterias y pasos bajo nivel, en uno de los cuales se encontró el cuerpo sin vida de un hombre en situación de calle.

AGENCIA UNO.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta amarilla a raíz de las lluvias registradas desde el martes en la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo reportado, las precipitaciones han dejado calles y pasos bajo nivel anegados en diversas comunas, así como una remoción en masa en Melipilla y la activación de quebradas en San José de Maipo.

Senapred también reveló que diez viviendas de la Región Metropolitana, así como cinco en la de O’Higgins e igual número en el Maule, presentan daños menores a raíz del paso del sistema frontal.

A lo anterior se suma el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en situación de calle, que habitualmente pernoctaba en el el paso bajo nivel de avenida San José con avenida Portales, en la comuna de San Bernardo, según informó radio Biobío.

Por otra parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), precisó que, pasadas las 07:30 horas de este miércoles, casi 13 mil hogares de la capital permanecían sin energía eléctrica, la mayoría de ellos en las comunas de La Pintana, San Bernardo y Ñuñoa.

La alerta amarilla que decretó Senapred

Según indicó Senapred, tras decretar la alerta amarilla se desplegaron todos los equipos de emergencia en distintos puntos de la Región Metropolitana, ante el peligro de que el evento meteorológico aumente en severidad o extensión, y sobrepase las capacidades locales de respuesta.

Esta alerta regional rige a partir de este miércoles y se mantendrá mientras las condiciones que originaron la medida lo ameriten.

En esa línea, la Dirección Meteorológica de Chile indicó que para esta jornada se pronostican precipitaciones moderadas a fuertes en cordillera de la costa, valle y precordillera.