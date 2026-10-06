Lluvia en Santiago: pronóstico anticipa que este octubre tendría el mayor nivel de precipitaciones de la última década

Octubre 2026 podría ser el más lluvioso de los últimos años si se materializan las proyecciones. Esta jornada se espera el peak de precipitaciones.

Esta semana comenzó con lluvia y viento en Santiago y en la zona central. De acuerdo al pronóstico del tiempo, esto continuará durante la semana producto del sistema frontal que se hará sentir desde Coquimbo hasta la zona sur.

Durante esta jornada, las precipitaciones “deberían ir incrementando su intensidad hasta el jueves, con la probabilidad de tormentas eléctricas y vientos”, explicó el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Elio Brufort.

El evento en la capital se extendería hasta el jueves y se espera que caigan cerca de 50 mm en total durante estos días. Si esta proyección se concreta, octubre 2026 se convertiría en el más lluvioso de la última década, ya que la última vez que cayeron más de 35 mm fue en octubre de 2017.

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, detalló que el fenómeno de El Niño “se asocia a primaveras lluviosas en Chile, y aunque septiembre cerró con precipitaciones mínimas, los pronósticos sugieren que ese no sería el caso de octubre”.

Lo anterior, coincide con la proyección trimestral de la DMC, que prevé que durante octubre, noviembre y diciembre lloverá “sobre lo normal” en la zona central y en la zona sur del país, producto de la intensificación del fenómeno de El Niño.

“Es esperable que Chile termine el 2026 con superávit de precipitaciones en todo el país (con excepción de la Patagonia). El Niño se asocia a precipitaciones sobre valores típicos, y ese ha sido el caso durante todo lo que va corrido del segundo semestre en el país”, sostuvo el especialista.

Así estará el tiempo esta semana en Santiago, según el pronóstico de Meteored: