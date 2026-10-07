Las razones de la Armada para desvincular a los dos marinos imputados por violación grupal en Rapa Nui

El fiscal de Rapa Nui, Sergio Espinosa, apuntó que el hecho ocurrió “en un contexto de celebración (…) y con ingesta alcohólica de por medio”.

ARMADA.

La Armada confirmó que desvinculó de la institución a los dos marinos que permanecen detenidos como presuntos autores de la violación grupal de una joven en Rapa Nui, en la Región de Valparaíso.

De acuerdo con la denuncia que presentó la víctima de 23 años a Carabineros, la agresión se produjo al interior de las dependencias de una guarnición de Infantería de Marina en la isla, durante la madrugada del sábado 3 de octubre.

En su relato, la joven precisó que la violación la perpetraron varios funcionarios y, posteriormente, el fiscal de Rapa Nui, Sergio Espinosa Daza, apuntó que el hecho se cometió “en un contexto de celebración, con personas ajenas a la institución de la Armada, y con ingesta alcohólica de por medio”.

Armada desvinculó a marinos imputados por violación

Tras la detención de los supuestos involucrados, el Ministerio Público de la isla los imputó el domingo como sospechosos del delito de violación.

En la ocasión, el tribunal decretó la prisión preventiva para ambos marinos, cautelar que cumplen en un recinto penal de la Armada en Talcahuano, Región del Biobío.

A través de un comunicado, la Armada informó que, más allá de la investigación sumaria administrativa que lleva a cabo la institución por el caso, “los servidores involucrados fueron desvinculados, por ser su permanencia perjudicial para el servicio“.

“La Armada de Chile reitera su total compromiso y disposición para colaborar de manera transparente con las autoridades competentes y los tribunales de justicia ordinaria, con el fin de asegurar el completo esclarecimiento de estos lamentables hechos, que se apartan de los valores institucionales”, añadió el texto.

Finalmente, reafirmó “su profundo e histórico compromiso con el pueblo de Rapa Nui, subrayando que los recientes casos, dados a conocer por la prensa, corresponden estrictamente a conductas individuales y ajenas a los principios institucionales“.