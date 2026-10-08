Ministerio de Vivienda y gobernación alcanzan acuerdo para apertura del Parque Cerro Chena

La reunión concluyó con el compromiso de mantener una agenda de trabajo conjunta para avanzar en iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana.

Tras un encuentro propiciado por el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno de Santiago alcanzaron un acuerdo que permitirá dar continuidad al Parque Metropolitano Sur Cerro Chena y avanzar en su apertura a la comunidad.

En la reunión participaron el ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje; el gobernador de Santiago, Claudio Orrego; y el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Durante el encuentro realizado en la casa de González, las autoridades abordaron distintos proyectos de interés para la Provincia del Maipo y la Región Metropolitana.

En el caso del Parque Metropolitano Sur Cerro Chena, se acordó que, una vez que el Gobierno Regional Metropolitano finalice las obras y se reciba conforme el proyecto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asumirá su mantención.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener una agenda de trabajo conjunta para avanzar en iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana.