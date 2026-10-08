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Ministerio de Vivienda y gobernación alcanzan acuerdo para apertura del Parque Cerro Chena

La reunión concluyó con el compromiso de mantener una agenda de trabajo conjunta para avanzar en iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Tras un encuentro propiciado por el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno de Santiago alcanzaron un acuerdo que permitirá dar continuidad al Parque Metropolitano Sur Cerro Chena y avanzar en su apertura a la comunidad.

En la reunión participaron el ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje; el gobernador de Santiago, Claudio Orrego; y el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Durante el encuentro realizado en la casa de González, las autoridades abordaron distintos proyectos de interés para la Provincia del Maipo y la Región Metropolitana.

En el caso del Parque Metropolitano Sur Cerro Chena, se acordó que, una vez que el Gobierno Regional Metropolitano finalice las obras y se reciba conforme el proyecto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asumirá su mantención.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener una agenda de trabajo conjunta para avanzar en iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana.

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