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Paris Parade 2026: cuándo se realizará y cuáles son los personajes que participarán en el desfile

El recorrido comenzará en Avenida Salvador y avanzará por la Alameda, hasta finalizar su recorrido frente al Palacio de La Moneda.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Un recorrido de tres kilómetros contempla la realización de la Paris Parade 2026, que este año celebrará su 15ª edición en el centro de Santiago.

De acuerdo con lo precisado por los organizadores, para esta versión del evento gratuito se contempla la participación de 13 globos gigantes.

Además, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, en un espectáculo abierto para todo el público y que no requiere comprar entradas.

El recorrido comenzará en Avenida Salvador y avanzará por la Alameda, hasta finalizar su recorrido frente al Palacio de La Moneda, en pleno centro de la capital.

Cuándo se realizará el Paris Parade 2026 y con qué personajes

Según se confirmó desde la organización, el Paris Parade 2026 se realizará el domingo 29 de noviembre, a partir de las 11:00 horas.

En esta oportunidad, la celebración se realizará bajo el lema Imagina un mundo mejor y contempla el despliegue de un elenco de más de 700 artistas.

Entre los globos que estarán presentes en el desfile navideño hay 11 inspirados en personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, además del tradicional trineo del Viejito Pascuero.

Destacan Simba, Olaf, Rayo McQueen, Spider-Man, Buzz Lightyear y R2-D2, a los que se les sumarán Winnie the Pooh, Mike Wazowski y Stitch.

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Felipe Ramos