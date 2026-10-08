Protestas estudiantiles en Francia: qué las originó, por qué no se han detenido y cuál es la respuesta del gobierno

De acuerdo con el Ministerio de Educación galo, aproximadamente una de cada diez escuelas del país tiene sus clases suspendidas.

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Decenas de miles de estudiantes salieron este jueves a las calles de las principales ciudades de Francia, en una nueva jornada de protesta que incluyó bloqueos, concentraciones y enfrentamientos con la Policía.

La movilización estudiantil completó su segunda semana, luego de que los alumnos decidieran presionar al gobierno del presidente Emmanuel Macron para que diera cumplimiento a sus demandas.

De acuerdo con el recuento provisional del Ministerio de Educación galo citado por medios internacionales, aproximadamente una de cada diez escuelas en Francia tiene sus clases suspendidas. Los institutos franceses, unos 3.700 en total, escolarizan a alrededor de 2,2 millones de adolescentes.

Una situación que se prolongaría en el tiempo, luego de que el primer ministro de ese país, Sébastien Lecornu, dijo el miércoles que la respuesta política ante las movilizaciones no se daría a conocer hasta finales de mes.

Qué originó las protestas estudiantiles en Francia

Las protestas estudiantiles en Francia van de la mano de una serie de exigencias que las agrupaciones de alumnos les plantearon a las autoridades del sector, y que van desde un refuerzo de los recursos destinados a la educación, hasta la renovación de las instalaciones.

En materia económica, solicitan un mayor financiamiento para la contratación de docentes y personal administrativo, así como garantizar los fondos para cubrir las sustituciones de profesores ante la ausencia de los titulares.

También exigen reducir el número de alumnos en las aulas, además de eliminar o reformar el sistema de admisión a la universidad, al que acusan de falta de transparencia.

A lo anterior se suma el reclamo para mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales y realizar una rehabilitación energética frente a las cada vez más usuales olas de calor y la falta de adaptación de los centros educativos al cambio climático.

En esa línea, el presidente de la Unión de Estudiantes de Secundaria, Ryad Rani, aseguró que “nada nos detendrá hasta que haya 10.000 millones de euros sobre la mesa“.

Además, la prensa de Francia aseveró que los sindicatos estudiantiles pretenden mantener las protestas hasta el 17 de octubre, día en que se llevará a cabo una manifestación contra el elevado costo de la vida.