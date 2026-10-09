A qué hora y en qué sectores volvería la lluvia este viernes en la Región Metropolitana

Se espera que las precipitaciones se presenten también en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

AGENCIA UNO.

La inestabilidad atmosférica presente en la zona central del país traería un nuevo episodio de lluvias y posibles tormentas eléctricas este viernes en la Región Metropolitana, lo que despierta las alertas tras el aluvión ocurrido en la víspera en la comuna de Las Condes.

De acuerdo con los pronósticos reportados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante la jornada se espera que las precipitaciones se presenten también en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

Además, en su informe el organismo precisó que en todas las regiones mencionadas la temperatura máxima no superará los 20 grados.

En qué sectores de la Región Metropolitana volvería la lluvia

El pronóstico de la DMC apunta a que en la Región de Coquimbo la lluvia se presentaría en los sectores de Combarbalá e Illapel, con chubascos aislados y posibles tormentas eléctricas.

En tanto, en la Región de Valparaíso las precipitaciones se presentarían en la zona de San Felipe y Los Andes, también con chubascos aislados, pero mayores posibilidades de tormentas eléctricas en horas de la tarde.

Por su parte, en la Región de O’Higgins, las comunas de San Fernando y Santa Cruz registrarían chubascos aislados y probables tormentas eléctricas.

Respecto de la Región Metropolitana, el reporte de la DMC indica la posibilidad de que en horas de la tarde se produzcan chubascos aislados y tormenta eléctrica en San José de Maipo.

Sin embargo, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, sostuvo que existe la posibilidad de que la lluvia caiga en “gran parte” de los valles de la Región Metropolitana, con especial presencia en las comunas de Colina, Curacaví, Peñaflor, Buin, Lampa, Colina y Tiltil.