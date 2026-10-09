Biministro De Grange y aluvión en Las Condes: “Las medidas preventivas no son infalibles”

El biministro abordó la emergencia en Las Condes, asegurando que “tomamos el control de la situación” y que están trabajando en el despeje y la reposición de servicio básicos.

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, se refirió al aluvión que afectó a Las Condes, señalando que se tomaron medidas preventivas, pero que “la magnitud de la catástrofe es tan grande que simplemente no dan abasto“.

El secretario de Estado, en diálogo con Radio Duna, manifestó que “desde marzo empezamos a trabajar de forma coordinada con el municipio de Las Condes, despejando todos los cursos fluviales. Eso lo hicimos en todo Santiago, y en el invierno, cuando vinieron precipitaciones históricas, el canal Santa Marta, el canal Santa Corina, la quebrada de Ramón, muchos otros sectores funcionaron muy bien“.

De Grange abordó la emergencia en Las Condes tras aluvión

Siguiendo en esa línea, expresó que “las medidas preventivas que toma el Ministerio de Obras Públicas en coordinación con los alcaldes tienden a funcionar bien, ayudan, pero no son infalibles”.

A lo que agregó: “En el caso de Las Condes, hubo despeje de ducto, hubo instalaciones de mallas dinámicas también, pero la magnitud de la catástrofe es tan grande que simplemente no dan abasto”. En este marco, enfatizó que “la magnitud de la catástrofe es tan grande que simplemente no es posible impedir que ocurran este nivel de daño”.

De Grange también abordó los trabajos que se están llevando a cabo en la zona, asegurando que la prioridad es la seguridad de las personas. “Tuvimos también mucha colaboración del Ejército, habían 400 efectivos del Ejército desplegados también en el sector, y logramos evacuar a cientos de personas. La situación en los primeros niveles de las casas muchas veces era brutal”, aseveró.

“Nosotros rápidamente llegamos al lugar y tomamos control de la situación. El clima espero que siga ayudando para avanzar rápido en estos despejes, pero lo primero es la seguridad de las personas. Después la reposición de servicios básicos”, añadió.

Respecto a los trabajos de remoción de escombros, el titular del MOP afirmó que “mientras más se seca, mejora las condiciones climáticas para reponer otros servicios, pero dificulta más la limpieza de la vialidad, por decirlo de alguna forma”.