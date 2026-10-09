Alcaldesa San Martín reporta más de 2 mil viviendas con daños y 55 anegadas tras aluvión en Las Condes

La jefa comunal también advirtió que las bombas extractoras “ya no están dando abasto”.

El aluvión registrado en la tarde del jueves en Las Condes, y que mantiene a la comuna como zona de catástrofe, dañó más 2 mil viviendas, según informó la jefa comunal Catalina San Martín (IND) esta mañana.

San Martín transmitió que son 2 mil las viviendas que tienen barro en sus antejardines o en su interior y que 55 están anegadas. “Vamos a ir a apoyar ahora”, anunció sobre estos últimos casos.

Si bien la Municipalidad de Las Condes adquirió maquinaria especializada para ejecutar las labores de extracción de agua y remoción de lodo, San Martín afirmó que “las bombas ya no están dando abasto”. También especificó que el número de lesionados se mantiene en seis personas. El caso más grave corresponde a un menor de edad con una fractura en una de sus piernas.

El perímetro afectado abarca las calles Camino El Alba al norte, Avenida La Plaza hasta Camino El Alba por el oriente, Quebrada Honda por el sur hasta Padre Hurtado Apoquindo. Sobre las características del aluvión, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) explicó que corresponde a un flash flood, caracterizado por una crecida repentina de agua capaz de arrastrar sedimentos y otros materiales.

Asimismo, el delegado presidencial Germán Codina planteó preliminarmente que la obstrucción de dos ductos ubicados en General Blanche podría haber contribuido a lo ocurrido.