Por el fin de semana largo: qué incluye el plan de contingencia del MOP en la Región Metropolitana

Según las estimaciones, se espera que más de 440 mil vehículos dejen la capital durante estos días.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio inicio este viernes al plan de contingencia en la Región Metropolitana con motivo del fin de semana largo por el feriado del lunes 12 de octubre.

De acuerdo con las estimaciones, se espera que más de 440 mil vehículos dejen la capital durante estos días.

Al abordar el tema, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, indicó que “esta cifra es superior en un 17% a los 378 mil vehículos registrados durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias“.

“Los flujos de salida se concentrarán el viernes 9, con poco más de 146 mil vehículos, y el sábado 10, con 139 mil. Para el retorno a Santiago, el día de mayor movimiento sería el lunes 12, con 155 mil vehículos”, detalló.

Por ese motivo, el plan de contingencia comenzó a las 07:00 horas de esta jornada y, con el propósito de facilitar los traslados, se prolongará hasta el próximo lunes.

El plan de contingencia del MOP en la Región Metropolitana

Según informó la Dirección General de Concesiones del MOP, este viernes 9 se aplica el peaje rebajado a 1.000 pesos a los vehículos livianos entre las 07:00 y las 13:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la Ruta 5 Sur (Peaje Nueva Angostura, en ambos sentidos) y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos).

La medida se repetirá el sábado 10 entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos peajes de la Ruta 68 y Ruta 5 Norte.

En tanto, para los camiones de dos o más ejes también se implementaron medidas especiales durante esta jornada, en el marco del plan de contingencia del MOP.

Durante esta jornada, este tipo de vehículos tuvo una rebaja del 50% del peaje en la Ruta 68, entre las 00:00 y las 07:00 horas, e igual cosa ocurrirá en el mismo horario el sábado 10 de octubre.

Lo mismo corre para ambos días en los peajes de la Ruta 5 Norte y la Ruta 5 Sur, de acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Obras Públicas.

Restricción para el tránsito de camiones

Por otra parte, de 12:00 a 19:00 horas de este viernes los camiones tendrán el tránsito restringido en la Ruta 5 Norte en dirección norte (entre enlace Lo Pinto y el enlace Llay Llay); en la Ruta 68 en dirección a la costa (entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos (entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

La restricción para este tipo de vehículos se repetirá el sábado 10 de 09:00 a 15:00 horas en la Ruta 5 Norte, Ruta 68 y Ruta 5 Sur, en los mismos tramos y sentidos.