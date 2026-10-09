La denuncia apunta a una agresión sexual que habría ocurrido durante una fiesta sin autorización en un recinto naval, la madrugada del 3 de octubre.

Dos nuevos funcionarios de la Armada fueron detenidos por su presunta participación en una violación grupal contra una joven en Rapa Nui, por lo que ya son cuatro los marinos involucrados en la investigación.

Las nuevas detenciones se concretaron la noche del jueves, luego de que la Fiscalía no descartara que se sumaran otros sospechosos al caso.

Detienen a otros dos funcionarios de la Armada por denuncia de violación grupal en Rapa Nui

Según los antecedentes conocidos, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del sábado 3 de octubre, en medio de una fiesta realizada sin autorización al interior de un recinto naval de la isla.

El padre de la denunciante sostuvo que su hija habría sido agredida sexualmente por al menos cuatro funcionarios de Infantería de Marina.

Los dos primeros detenidos fueron formalizados por el delito de violación y quedaron en prisión preventiva, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar la participación de los otros involucrados. Con las nuevas aprehensiones, la investigación suma cuatro funcionarios de la institución bajo sospecha.

Tras las primeras detenciones, la Armada señaló que estaba colaborando con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos. La institución también confirmó que los funcionarios involucrados fueron apartados de sus cargos.

Al respecto, la Armada comunicó: “Se informa que los servidores involucrados fueron desvinculados por ser su permanencia perjudicial para el servicio”.

La investigación continúa en curso, mientras el Ministerio Público reúne antecedentes para establecer las responsabilidades penales correspondientes.