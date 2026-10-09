VIDEOS – Fuego y explosiones obligan a suspender tramo de la Línea 5 del Metro

La emergencia obligó a suspender el servicio entre Ñuble y Vicente Valdés, mientras pasajeros reportaron explosiones y humo al interior de un vagón

Una emergencia por fuego en la estación Rodrigo de Araya obligó a limitar el servicio de la Línea 5 del Metro de Santiago, luego de que pasajeros reportaran explosiones y una gran cantidad de humo al interior de un vagón.

La situación motivó el despliegue de Bomberos y la suspensión temporal del recorrido entre Ñuble y Vicente Valdés.

Fuego obliga a suspender tramo de la Línea 5 del Metro

A través de sus redes sociales, Metro informó que el servicio se encontraba operativo únicamente entre Plaza de Maipú y Ñuble. En consecuencia, el tramo comprendido entre Rodrigo de Araya y Vicente Valdés quedó fuera de servicio, incluida la combinación con la Línea 4 en esta última estación.

De acuerdo con un preinforme de Bomberos, la emergencia se habría originado por un cortocircuito en la vía del tren.

Ignacio, auditor de Radio Bío Bío que viajaba en el tren, relató que los pasajeros debieron descender en Rodrigo de Araya tras escuchar varias explosiones. “Se escuchó una explosión, un neumático al parecer y después otra parte que tiene abajo los carros, esos antiguos, los cuadrados”, contó. Luego, agregó: “Muchas chispas y mucho humo. Pensábamos que iba a explotar ya de lleno”.

Ante la interrupción del servicio, Red Movilidad dispuso buses de apoyo entre Ñuble y Vicente Valdés, además de reforzar los recorridos 210, 210v, 210e y 213e.

Hasta el momento, Metro no había entregado mayores detalles sobre las causas de la emergencia, mientras continuaban las restricciones en el tramo afectado.

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