Recién había salido de mantenimiento: los detalles del tren del Metro de Santiago que se incendió en Santa Isabel

El Metro de Santiago se encuentra investigando las causas que iniciaron el incendió en un vagón de la estación Santa Isabel de la Línea 5.

Bajo este contexto, se revelaron nuevos detalles sobre el tren destruido, el cual corresponde a un NS-74 que comenzó sus operaciones en septiembre de 1975. “Son los trenes de mayor antigüedad de nuestra flota”, enfatizó el gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro de Santiago, Carlos Melo.

Qué se sabe del tren que se incendió en la estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago

Siguiendo en esa línea, el funcionario explicó que “operan tres tipos de trenes, los NS-74, los trenes del año 93 y también trenes más nuevos del año 2016. Todos ellos operan con tecnología neumática y este es un tren que había salido hace muy poco tiempo de un proceso de overhaul, de mantenimiento mayor que asegura que el tren está en condiciones para operar además de sus mantenimientos regulares que se realizan de forma continua”.

Sobre las posibles causas, Melo afirmó que se indagarán durante este martes. “La causa todavía no está determinada, el foco principal durante la noche se puso en que nuestro equipos de mantenimiento, que hicieron un gran trabajo, pudieran remover el tren e inspeccionar que las condiciones de seguridad para la operación de hoy estuvieran estrictamente cumplidas y después de su gran trabajo hoy día podemos retomar la operación”, sostuvo.

A lo que agregó: “El foco hoy día va a estar puesto en determinar las causas de este incidente pero la operación puede retomarse en forma normal”.

Respecto a la estación Santa Isabel, esta continuará cerrada hasta nuevo aviso, al igual que sus boleterías y tiendas comerciales.

“Las condiciones de la vía, de los sistemas eléctricos, están completamente garantizadas cuando hablamos de remoción de escombros hablamos de elementos menores como algunas baldosas que se rompieron durante el proceso de extinción del fuego pero la estación está en condiciones que hay que realizar ese tipo de tareas realizar algunas labores de aseo pero la operación es absolutamente segura para todas las personas así que los invitamos a usar con total tranquilidad la línea 5 durante el día de hoy”, expresó Melo.