Terremoto en Panamá: SHOA establece estado de precaución para Isla de Pascua por amenaza de tsunami

El sismo en el país centroamericano tuvo una magnitud de 7,6 grados, según el USGS.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) emitió una alerta de amenaza de tsunami para Chile a raíz del terremoto que afectó a Panamá.

Fue cerca de las 15:00 horas de nuestro país cuando se registró el sismo que alcanzó una magnitud de 7,6 grados, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En tanto, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) detalló que el terremoto en Panamá fue localizado a 57 km al oeste de Las Tablas.

Por este hecho se ha establecido estado de precaución para Isla de Pascua.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que “a las 14:56 se reportó un terremoto en Panamá, cuya magnitud se ha corregido a 7.6. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada está evaluando la amenaza de tsunami para las costas de nuestro país“.

“Hasta ahora se ha declarado estado de precaución para Isla de Pascua, vale decir que hay que abandonar la zona de playa en el momento que Senapred junto con SHOA lo determinen. Se está trabajando en la elaboración de la alerta amarilla y monitoreando el resto de la costa de nuestro país para poder evaluar si es necesario generar algún otro proceso en alguna de las regiones. Les pedimos mantenerse informados a través de los canales oficiales”, agregó.