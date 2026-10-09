Los ejemplares fueron sometidos a pruebas de bioluminiscencia que confirmaron su modificación genética y quedaron a disposición de Sernapesca.

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a dos personas tras descubrir la venta clandestina de peces ornamentales genéticamente modificados en un local de mascotas de Valparaíso.

El procedimiento permitió incautar 151 ejemplares que eran comercializados sin las autorizaciones correspondientes.

Vendían peces fluorescentes por $7 mil: PDI detiene a dos personas en Valparaíso

La fiscalización estuvo a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema), cuyos funcionarios detectaron la presencia de los animales en el establecimiento.

Posteriormente, los peces fueron sometidos a pruebas de bioluminiscencia, que evidenciaron la emisión de colores fluorescentes y confirmaron su modificación genética.

Según los antecedentes de la investigación, los ejemplares eran obtenidos mediante el comercio informal y luego ofrecidos al público a precios que fluctuaban entre los $6.000 y los $7.000.

Esta actividad infringe la Ley General de Pesca y Acuicultura, que exige contar con las autorizaciones correspondientes para la crianza y comercialización de organismos hidrobiológicos genéticamente modificados.

Tras el operativo, los 151 peces fueron incautados y entregados al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), organismo que quedó a cargo de los ejemplares. La investigación busca esclarecer las circunstancias en que fueron adquiridos y comercializados.

Por instrucción del Ministerio Público, las dos personas detenidas quedaron apercibidas conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, procedimiento que implica que deben fijar un domicilio para efectos de futuras notificaciones judiciales. Mientras tanto, las diligencias continúan para determinar las eventuales responsabilidades en el caso.