A cuánto se eleva la cifra de deportados en el año tras la expusión de 56 extranjeros este sábado

Se trata de 20 bolivianos, 15 ecuatorianos y 21 colombianos, algunos de los cuales ingresaron por pasos no habilitados, mientras que otros están vinculados a delitos de alta connotación.

PDI.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó este sábado la expulsión de otros 56 ciudadanos extranjeros a través de un vuelo charter.

De acuerdo con lo precisado por la autoridad, la aeronave de la empresa empresa Andes Línea Aérea transportó a 20 bolivianos, 15 ecuatorianos y 21 colombianos.

Pavez detalló que la expulsión de 45 de los extranjeros correspondió a medidas decretadas a tráves de la vía administrativa, mientras que en las 11 restantes se trató de resoluciones judiciales.

Además, precisó que en 31 de los casos se trató de personas que ingresaron a través de pasos no habilitados, a los que se sumaron otros vinculados a la comisión de delitos de alta connotación, como robo con intimidación, tráfico de drogas y robo con violencia.

Cuántos suman los extranjeros expulsados en el año

“Este décimo vuelo representa una frecuencia de vuelos aproximadamente tres veces superior al promedio mensual del gobierno anterior, que, como sabemos, en esta época en su primer año de gobierno, al 10 de octubre, no había realizado ningún vuelo de expulsión” de extranjeros, manifestó el subsecretario del Interior.

Pavez sostuvo que “en resumen, el plan de ordenamiento migratorio sigue adelante, muestra resultados concretos, se basa en el trabajo coordinado de la Policía de Investigaciones y el Servicio de Migraciones, a quienes agradezco a nombre del ministro del Interior y del Presidente de la República”.

Según las cifras proporcionadas por las autoridades, con la expulsión de los 56 extranjeros este sábado suman 1.874 los deportados en lo que va del año.