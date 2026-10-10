Aluvión en Las Condes: experto alerta de nuevos eventos extremos y advierte que el suelo “está bastante permeable”

No obstante, aclaró que de momento es imposible precisar si tendrán una intensidad similar al ocurrido el jueves.

AGENCIA UNO.

El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Arnaldo Zúñiga alertó de que existe una alta posibilidad de que se prodzcan nuevos eventos extremos como el que provocó el aluvión en la comuna de La Condes, que dejó más de 2000 viviendas afectadas y seis personas lesionadas.

De acuerdo con lo manifestado por el experto, la probabilidad de que ocurran nuevos episodios meteorológicos de ese tipo es alta en los próximos meses.

No obstante, Zúñiga aclaró que de momento es imposible precisar si dichos eventos tendrán una intensidad similar a la que mostró el que se presentó el pasado jueves en la precordillera.

Experto no descarta más eventos extremos en los próximos meses

“Como internacionalmente y nacionalmente se está hablando de que este fenómeno tiene su peak máximo de El Niño en diciembre, no podemos descartar que podamos tener eventos meteorológicos tan extremos“, señaló el experto en declaraciones que le entregó a 24Horas.

En esa línea, explicó que las precipitaciones que provocaron el aluvión estuvieron asociadas a una masa de aire muy inestable y a condiciones que favorecieron el desarrollo vertical de las nubes.

Consultado sobre las consecuencias que podrían generar nuevos eventos extremos en los próximos meses, advirtió que el suelo “está bastante permeable”, por lo que una intensa lluvia en poco tiempo podría aumentar el caudal de quebradas y cursos de agua.

Sin embargo, Arnaldo Zúñiga precisó que lo anterior no significa que necesariamente se repita un evento de la misma magnitud que el registrado este jueves en Las Condes.